x تطرح لعبة الألغاز الجذابة والمشوقةHomescapes على متجر HUAWEI AppGallery

عمّان، آذار 2021: تتوفر الآن لعبة الألغاز Homescapes، التي تشتهر بأنها من أكثر الألعاب تأثيراً وتشويقاً ضمن سلسلة ألعابlayrix P، لجميع مستخدمي متجر AppGallery UAWEIH في جميع أنحاء العالم منذ العاشر من آذار الجاري.

تحفّز sHomescape اللاعبين على تجديد منزل العائلة القديم من خلال حل الألغاز المحيّرة والمتدرّجة في الصعوبة والتعقيد. وتتويجاً لإطلاقها على متجر AppGallery UAWEIH، الذي يعدّ واحداً من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم – ستقدم هذه اللعبة هدايا رائعة واستثنائية لجميع عشّاق الألعاب الإلكترونية.

وأثناء طرح اللعبة، سيتمكن لاعبو متجر AppGallery AWEIUH الجدد من استبدال حزم الهدايا الحصرية البالغة قيمتها 6.4 دولار، والتي تقدم لهم ثلاث ساعات من اللعب وكسب المزيد من الحياة مجاناً، وفرصة الاستمتاع بأروع أوقات المرح والتشويق اللامحدود، بالإضافة إلى 10,000 قطعة نقدية، وعرضين ترويجيين لعملة “ستار” الخاصة باللعبة. وعلى نحو مشابه، سيكون جميع لاعبي هواوي الحاليين على موعد مع سلسلة من العروض الترويجية المصحوبة بقسائم تبدأ قيمتها من 5 دولارات.

بإمكان جميع محبي ومشجعي Playrix حول العالم اليوم أن يترقبوا عودة تحدي لعبة الألغاز “ماتش 3” التي يعرفونها ويحبونها، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المزايا الجديدة التي ندعوهم لاستكشافها، بما في ذلك التحسينات الفريدة والمكوّنات المتفجرة. وانطلاقاً من القصر التاريخي الواقع في الشارع الأخضر، سيحتاج

اللاعبون إلى ترميم وتجديد وتزيين كل غرفة عن طريق اختيار أشيائهم وأثاثهم المفضل، وذلك لبدء فصول جديدة في حياتهم وكشف النقاب عن قصة عائلية مثيرة طوال فترة التحدي. وسيتمكن اللاعبون كذلك من استخدام الآلاف من خيارات التصميم، التي تتنوع ما بين الأساليب الأكثر تحفظاً إلى الأنماط غير التقليدية، بهدف إنشاء منزل أحلامهم، مما يتيح لهم أقصى قدر من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم خلال أوقات اللعب التفاعلي الممتدة لساعات.

وتحدث مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في Playrix، قائلاً: “نحن سعداء لتمكّننا من جعل لعبة Homescapes الشهيرة في متناول المزيد من اللاعبين حول العالم من خلال شراكتنا مع متجر UAWEIHppGalleryA. وفي أعقاب الطرح الناجح للعبة scapesGarden، يسرنا أن نشهد هذه الاستجابة الهائلة من قبل محبي الألعاب الإلكترونية على منصة هواوي، ونتطلع إلى تلقي ملاحظاتهم حول تجربتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة Gardenscapes، التي تم إصدارها مؤخراً، تُعدّ الأولى ضمن سلسلة ألعاب Playrix Scape التي يتم إدراجها للمرة الأولى على متجر AppGallery UAWEIH، وحققت نجاحاً منقطع النظير، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها على مستوى العالم أكثر من 213 مليون مرة، كما حظيت بإعجاب وإشادة اللاعبين نظراً لما تتمتع به من أسلوب لعب تفاعلي لحل الألغاز. وفي أعقاب ما حققته اللعبة من شعبية كبيرة على المنصة، وفي ضوء ردود الأفعال الإيجابية نحوها، من المتوقع أن تواصل لعبة Homescapes كسب مزيد من الزخم.

تقدم هواوي الدعم التكنولوجي للشركاء

باعتبارها أحد أسرع أسواق التطبيقات العالمية نمواً، فقد كان للشراكة التي أبرمتها هواوي معPlayrix دوراً كبيراً في تقديم الدعم التشغيلي القوي اللازم لكل عملية طرح جديدة، وهو ما أتاح طرح لعبتي Gardenscapes وHomescapes في غضون بضعة أشهر فقط. وتشكّل لعبة Homescapes مثالاً جيّداً آخر يُظهر كيف أنه من الممكن لأي لعبة الاستفادة من خدمات هواوي الأساسية للهواتف النقالة (HUAWEI Mobile Services Core)، حيث تندمج مع أدوات الشراء من داخل التطبيق (IAP) لضمان توفير تجربة سلسة واستثنائية لكل من المستخدمين والمطورين.

وأضاف مكسيم قائلاً: “في الحقيقة، كان الدعم والتوجيه الذي تلقاه فريقنا من هواوي طيلة مرحلة الطرح على متجر AppGallery UAWEIHرائعاً ومفيداً للغاية، ومن دواعي سرورنا أن نتمكن من إصدار لعبة الألغاز “ماتش 3″ الجديدة ذات الانتشار الواسع كنتيجة لذلك الدعم”.

تتوفر الآن لعبة Homescapes على متجر AppGallery UAWEIH، مع عروض هواوي الترويجية الحصرية عبر المنصات والمتوفرة حتى 9 نيسان 2021، حيث سيحظى اللاعبون على متجر UAWEIHAppGallery من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفرصة الفوز بقسيمة تبلغ قيمتها 5 دولارات عن طريق تنزيل أو مشاركة اللعبة من خلال عرض خاص قادم.