Y9 Prime 2019 الرائع الآن في الأسواق

استقبلوا معنا الجهاز الجديد من الشركة الصينية الكبرى Huawei والذي أصبح الآن متوفراً في الأسواق ليكمل مشوار النجاح الذي بدأته سلسلة Y والتي لاقط انتشاراً واسعاً في سوق الهواتف الذكية.

يقدم أحدث الواصلين إلى السوق الأردني Y9 Prime 2019 العديد من المواصفات الرائعة التي تراوحت بين الشاشة، البطارية، المعالج، التصميم والألوان وغيرها الكثير، أهمها:

كاميرا أمامية مبتكرة: لن يكون للكاميرا الأمامية مساحة من الشاشة “الواجهة الأمامية”، حيث أن Y9 Prime 2019 خصص لها مكاناً خاصاً في الأعلى تخرج منه على شكل Pop up، وتأتي بقدرة 16 ميغابيكسل وفتحة 2.2 لتقدم سيلفي رائع وبوضوح كبير، مدعومة بالذكاء الصناعي وبقدرة تحمل هائلة تصل إلى 12 كغم، وبعد الانتهاء من التصوير تعود إلى مكانها الآمن بسرعة كبيرة لتظل محمية طوال الوقت.

كاميرا رئيسية ثلاثية: أما الكاميرا الرئيسية فتأتي ثلاثية بقدرة 2، 16، و8 ميغابيكسل مدعومة بالذكاء الصناعي الذي يتعرف على العناصر ضمن 22 سيناريو تصوير جاهز (السماء، السيارات وغيرها) ويقدم التعديلات وفق ما يحتاجه المشهد، كما تحتوي على وضعية تصوير Super Night Mode لتقدم أداءً مثالياً في التصوير الليلي وظروف الإضاءة المعاكسة.

تجربة مشاهدة مثالية وبطارية هائلة: شاشة Y9 Prime 2019 تأتي بحجم 6.59 إنش تغطي ما مساحته 91% من الواجهة الأمامية، لتقدم تجربة مشاهدة ولعب استثنائية. ولزيادة الروعة؛ يقدم الجهاز الجديد بطارية هائلة بسعة 4000 مللي أمبير، تمنح وقت استخدام طويل جداً!

تصميم وألوان خيالية: ولتمييز Y9 Prime 2019 عن أي جهاز آخر؛ يأتي الجهاز بتصميم فريد معتمد على نعومة الحرير التي تظهر بتفاصيل فاخرة تحت الأضواء وبألوان تزيد من روعته: (الأسود الحالك، الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي). وللتحكم بوقتك؛ يحوي Y9 Prime 2019 خاصية الميزان الرقمي لمراقبة أوقات استخدام كل تطبيق وبالتالي التحكم بالوقت الذي تقضيه في الاستخدام.

Y9 Prime 2019 متوفر الآن في الأسواق بـ189 ديناراً فقط! سارع في الحصول على جهازك الآن.