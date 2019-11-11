“ZINC” تجني ثمار 5 أعوام في خدمة الشباب

عمان- تحتفي شركة “زين” الأردن بمرور 5 أعوام على افتتاح منصتها للإبداع (ZINC)، التي كانت قد دشنت أول فرع لها في مجمع الملك الحسين للأعمال في الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وقام بافتتاحها ملهما الشباب الأردني، وأكثر من يولي قطاع ريادة الأعمال والإبداع الشبابي دعمه الكبير؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

وتعد منصة “زين” للإبداع (ZINC) الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأول من فتح ذراعيه لشباب الأردن وطاقاته الإبداعية وأفكاره الخلاقة؛ حيث وفرت لهم بيئة محفزة ليحلقوا في سماء الإبداع، وكل سبل الابتكار والإمكانيات اللازمة للخروج بأفكارهم النيرة من حيز التفكير إلى حيز العمل؛ حيث طرحت المنصة سلسلة برامج ومبادرات منذ انطلاقتها في العام 2014 وحتى اليوم، كبرنامج “زين المبادرة” الذي استقبل منذ إطلاقه وحتى نسخته الرابعة الحالية حوالي 2000 فكرة إبداعية، تحولت العديد منها إلى مشاريع إنتاجية تُسوق محلياً وإقليمياً، كما تم إنشاء أكاديمية منصة “زين” للإبداع (ZINC Academy)، وبرنامج تطوير المرأة الريادية (Women Development Program)، بالإضافة إلى إطلاقها برنامج مجتمع الرياديين الصغار YESJO، والعديد من البرامج والمبادرات الأخرى.

وبلغ عدد الفعاليات التي أقامتها المنصة خلال الأعوام الـ5 بلغة الأرقام منذ تأسيسها وحتى اليوم حوالي 4.000 فعالية في مجالات متعددة تهم الشباب ورياديي الأعمال، ووصل عدد رواد المنصة إلى 165.568 من جميع محافظات المملكة، كما عقدت المنصة شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية والعربية والمحلية، ليصل العدد إلى 120 شريكاً استراتيجياً للمنصة، فيما وصل عدد الشركات والمشاريع الناشئة التي تدعمها المنصة إلى 157 شركة ومشروعاً من مجالات عدة.

وشهدت المنصة إقبالاً واسعاً من الشباب، وكانت جاذبة لهم من جميع الجامعات ومن مختلف محافظات المملكة، بما توفره من تسهيلات ومرافق ودعم وتوجيه وإرشاد وفعاليات متنوعة، الأمر الذي دفع شركة “زين” تعميم هذه التجربة، فافتتحت فروعاً للمنصة في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، وجامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب الأردني المبتكر.