“ZINC” تختتم ورشة تدريبية للنساء حول استخدام الأجهزة الذكية

عمان-الغد- اختتمت منصة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومعهد العناية بصحة الأسرة (مؤسسة نور الحسين) ورشة تدريبية بعنوان “Me & My Mobile” التي عقدتها للعام الثالث على التوالي، والتي تعد الأولى من أصل 3 ورشات ستعقد خلال العام الحالي؛ بهدف تدريب مجموعة من النساء من عدة محافظات في المملكة على الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية، في ظل الانتشار السريع للمعلومات والذي قد يعرض بعضهن للخطر، إضافة إلى المساهمة في محو الأمية الرقمية لدى النساء والفتيات وتدريبهن ليصبحن متعلمات رقمياً، والاستفادة من هواتفهن المحمولة كوسيلة لاكتشاف فرص وتطبيقات مفيدة.

وعقدت أولى جلسات الورشة التدريبية -التي بدأت فعالياتها في شهر أيار -في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، فيما تم استكمال باقي الجلسات عبر الإنترنت من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة 15 سيدة من الجنسيتين الأردنية والسورية ممن تتراوح أعمارهن بين 18-35 عاما، من محافظة مأدبا، وتناولت الورشة مواضيع متعددة، قدمها خبراء ومدربون في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجرائم الإلكترونية.

وانقسمت جلسات الورشة التدريبية إلى سبع جلسات موزعة على مدار سبعة أسابيع، حيث تناولت الجلسات مواضيع متعددة تهم النساء والفتيات، حيث تضمنت عرضاً تقديمياً خاصاً بالهاتف المحمول، وأهم التطبيقات الذكية التي تفيد في زيادة الإنتاجية، إلى جانب نصائح لتحقيق الأمان عبر الإنترنت. ثم تم تقديم عرضاً توضيحياً حول كيفية إنشاء بريد إلكتروني، وتدريباً عملياً حول كيفية استخدام تطبيق البريد الإلكتروني، إضافة إلى جلسة توعوية عن الجرائم الإلكترونية، كما تم شرح كيفية تحميل تطبيق “آمالي”؛ وهو عبارة عن تطبيق آمن يحفظ خصوصية الناجين والناجيات وإيصالهم بالخدمات المتاحة للاستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تحميل تطبيق آخر متعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وزودت هذه الورشة المشاركات بالمهارات اللازمة لحماية أنفسهن ومعلوماتهن الشخصية عبر الإنترنت، إضافة إلى المعلومات والنصائح حول التعامل مع حوادث التحرش عبر الإنترنت والاستجابة لها.

وعند سؤال إحدى المشاركات عن رأيها في هذه الورشة قالت: “هذه الورشة مفيدة بكل معنى الكلمة، ومع أن لدي خلفية عن الموضوع إلا أنني كنت أتعلم شيئاً جديداً كل يوم.” وقالت أخرى عن تطبيق آمالي: “سعدت جداً أنه يمكنني التبليغ من خلال التطبيق عن الأماكن الخطرة للنساء والفتيات دون كشف هويتي، وهكذا أستطيع حماية الأخريات بسرية تامة”.

وتأتي هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل عامين ما بين شركة زين الأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بهدف تطوير ورفع مستوى الوعي لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في الأردن، إذ سيتعاون الطرفان -بموجب مذكرة التفاهم-على تعزيز وتطبيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة).

والجدير بالذكر أن حوالي 40 سيدة كانت قد استفادت من هذه الورشة على مدار الـ 3 أعوام الماضية، كما سيتم عقد ورشتين جديديتن خلال العام الحالي لفئتين مختلفتين واحدة للسيدات ممن تتجاوز أعمارهن 50 عاماً والأخرى للنساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وذلك بهدف إفادة عدد أكبر من النساء على اختلاف أعمارهن وظروفهن الاجتماعية من مختلف محافظات المملكة.