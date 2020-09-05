“ZINC” تشارك في المخيم التدريبي لمركز الأمن العام للابتكار والتطوير



عمان- في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مديرية الأمن العام من خلال مركز الابتكار والتطوير في المديرية، شاركت منصة زين للإبداع (ZINC) في المخيم التدريبي الذي أقامه المركز، من خلال مجموعة من الخبراء من شركاء المنصة كمتحدثين ومدربين في فعاليات المخيم، إلى جانب خبراء ومتخصصين من مديرية الأمن العام.

واشتمل المخيم الذي استمر لمدة أسبوعين وحضره 60 مشاركاً من الضباط وضباط الصف من أصحاب الأفكار الابتكارية من مرتبات الأمن العام، على جلسات حوارية وورش عمل تطرقت لمواضيع عدة، قدمها مجموعة من المتخصصين من مديرية الأمن العام وعدد من شركاء منصة زين للإبداع (ZINC)؛ حيث أقيمت ورشة عمل تناولت موضوع التفكير الريادي ومنهجية نموذج العمل ومتابعة الأفكار المطروحة، قدمها المهندس نضال قناديلو، وتحدث محمد الكيلاني عن تجربته وقصة نجاحه في مضمار ريادة الأعمال بمساندة منصة زين للإبداع، وعن دور المنصة في دعم أصحاب الأفكار الريادية، فيما أقيمت ورشة عمل بعنوان “المالية والاقتصاد” قدمتها الدكتورة زينا أبو دلبوح، كما تحدث أحمد إبراهيم من فريق منصة زين للإبداع عن دور المنصة كحاضنة أعمال ووجهة للإبداع والمبدعين، وعن الشراكة المتميزة للمنصة مع مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام، الذي افتُتح بداية العام وكان ثمرة للتعاون البناء والشراكة الفاعلة بين شركة “زين” ومديرية الأمن العام.

كما عُقدت ندوة حضرها مساعدو مدير الأمن العام وعدد من قادة ومديري وحدات الأمن العام بعنوان “الإبداع المؤسسي والفكر الريادي للقادة والمدراء”، بهدف مأسسة الفكر الابتكاري والإبداع المؤسسي داخل المديرية، بما ينعكس على الأداء الشرطي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي مشاركة منصة زين للإبداع (ZINC) في فعاليات المخيم، استكمالاً لشراكتها الاستراتيجية وتعاونها مع مديرية الأمن العام ممثلة بمركز الابتكار والتطوير، بهدف اكتشاف الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التي تقدمها مرتبات الأمن العام، بما يسهم في تطوير منظومة الأمن العام والخدمات المقدمة.