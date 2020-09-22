“ZINC” تعقد ورشة تدريبية للنساء حول استخدام الأجهزة الذكية

عمّان- أقامت منصة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، ورشة تدريبية بعنوان “Me & My Mobile” وذلك للعام الثاني على التوالي؛ بهدف تدريب النساء والشابات في الأردن على الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية، وتمكينهن من استخدام هواتفهن المحمولة كأداة قوية للحصول على المعلومات والبحث عنها، واكتشاف الفرص والتطبيقات المفيدة عبر الإنترنت وتعلّم المهارات المختلفة، كما تهدف الورشة إلى إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في تمكين المرأة، إذ تضع بين أيدي النساء وسيلة للتعلم والتطور المستمرين، بالإضافة إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

وأقيمت أولى جلسات الورشة التدريبية -التي بدأت فعالياتها بداية الشهر الحالي وستستمر حتى شهر تشرين الأول القادم- في منصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، فيما سيتم استكمال باقي الجلسات عبر الإنترنت من خلال تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 13 سيّدة من جنسيات مختلفة تضم العراقية والسورية والأردنية، من مناطق شرق العاصمة عمان، وتناولت الورشة مواضيع متعددة، قدّمها خبراء ومدربون في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وانقسمت جلسات الورشة التدريبية إلى 6 جلسات مُوزعة على مدار 6 أسابيع، حيث تناولت الجلسة الأولى عرضا تقديميا خاصا بالهاتف المحمول، وأهم 10 تطبيقات لزيادة الإنتاجية، ونصائح الأمان عبر الإنترنت، أما الجلسة الثانية فقد تناولت عرضا توضيحيا حول إنشاء بريد إلكتروني، وتدريبا عمليا على تطبيق البريد الإلكتروني.

وتناولت الجلسة الثالثة عرضا توضيحيا حول كيفية تحميل تطبيقات إلكترونية جديدة، أما الجلسة الرابعة قدّم خلالها موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA” عرضا توضيحيا حول أهم التطبيقات التي تهم المرأة وصحتها وكيفية استخدامها، في حين تناولت الجلسة الخامسة عرضاً توضيحياً ثانياً حول كيفية تحميل التطبيقات الإلكترونية، فيما ستتناول الجلسة السادسة والأخيرة موضوع المالية لغير الماليين.