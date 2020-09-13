“ZINC” تقيم دورة تدريبية حول الأمن السيبراني

عمان-الغد- أقامت منصة زين للإبداع (ZINC)، وبالتعاون مع شركة “Cyber Talent” المصرية، دورة تدريبية عبر الإنترنت حول “الأمن السيبراني” وحماية البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

واستمرت الورشة التدريبية على مدار 6 أيام متتالية، بمشاركة 100 متدرب ومتدربة؛ حيث تناولت مواضيع ومجالات عدة فيما يخص الأمن السيبراني وأهم التقنيات المستخدمة فيه للحماية من خطر الاختراقات، منها أساسيات CTF، وتحديات أمن الشبكة، وتحديات الطب الشرعي الرقمي، وتحديات تحليل البرامج الضارة، وتحديات التشفير، كما اعتمد التدريب على طريقة “Catch the flag cyber security” وهي إحدى طرق التدريب على الأمن السيبراني التي تعتمد على مبدأ المنافسة بين متخصصي الأمن السيبراني والمتدربين.

وتأتي إقامة هذه الدورة في إطار حرص منصة زين للإبداع على رفع الوعي فيما يخص الأمن السيبراني، وأن تكون برامجها شاملة ومتنوعة تغطي الجوانب كافة التي تهم رياديي الأعمال والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات من مختلف المؤسسات، إضافة إلى أهمية الأمن السيبراني في الوقت الحالي، الذي أصبح ضرورة ملحة لرفع الوعي الأمني والمخاطر المحتملة أثناء استخدام التقنيات بأشكالها المختلفة، وحماية البيانات والمعلومات التي تخص الأجهزة الأمنية من الهجمات الرقمية.