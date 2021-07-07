“ZINC” تُطلق المخيم الصيفي لبرنامج “YESJO”

عمّان – الغد – أطلقت منصة زين للإبداع (ZINC) فعاليات المخيم الصيفي لبرنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)؛ الذي يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاما بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية وتطويرها واستغلال فترة العطل المدرسية بشكل مثالي، ولتستكمل مراحل البرنامج الذي كانت قد انطلقت أولى فعالياته بداية العام الحالي بالتزامن مع العطلة الشتوية للمدارس.

وسيستمر البرنامج على مدار 6 أسابيع متواصلة بمشاركة 20 طالبا وطالبة، وسيتضمن دورات تدريبية مكثفة سيقدمها مجموعة من المدرّبين، وستتناول مجالات عديدة ومتنوعة منها: ريادة الأعمال، ودورات في الترميز، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيّرة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي، والموسيقى، بالإضافة إلى جولات ميدانية متعددة ستنظمها المنصة للطلاب.

وتحرص المنصة على اختيار المجالات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الطلاب المشاركين بالبرنامج بما يُسهم في تطوير شخصياتهم وصقلها، واكتساب مهارات جديدة تمكّنهم من تحديد توجهاتهم وميولهم على الصعيدين العملي والأكاديمي، بالإضافة إلى غرس مفهوم ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لديهم منذ الصغر لبناء أجيال تصنع الفرص بدلا من انتظارها.