الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مستقلة الانتخاب" تعلن بدء مهام لجان الانتخاب بأداء القسم

الهيئة المستقلة للانتخاب - (أرشيفية)
الهيئة المستقلة للانتخاب - (أرشيفية)
 أدّت المجموعة الأولى من رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية 2024 القسم القانوني أمام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مباشِرين بذلك مهامهم التي ينص عليها القانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة بها.اضافة اعلان
وجرى في الجلسة تسليم اللجان قرارات تكليفهم إلى جانب ملفات تحتوي على إرشادات تفصيلية، لتمكينهم من الشروع فورًا بالتحضير للعملية الانتخابية، التي تمر بمراحل متعددة حتى يوم الاقتراع.
وتضمنت المجموعة الأولى: العاصمة الأولى والعاصمة الثانية، جرش، مأدبا، معان، بدو 
الشمال، العقبة، عجلون، والبلقاء.
وتعمل الهيئة على نشر أسماء، وعناوين مقار لجان الانتخاب ومراكز تجميع الأصوات واستخراج النتائج التي تغطي 18 دائرة انتخابية، متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ووفقًا للمادة (28)، فقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، يجب على الرئيس وأعضاء اللجان أداء القسم قبل البدء بأداء وظائفهم أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
وكان قد حدد مجلس مفوضي الهيئة للانتخاب العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل موعدًا للاقتراع للانتخابات.
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