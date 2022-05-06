“الأوبئة”: الصحة العالمية قد تتجه لإغلاق ملف كورونا العام الحالي

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، إن الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ومختلف دول العالم انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إنه قد تتجه منظمة الصحة العالمية إلى إغلاق ملف كورونا خلال العام الحالي 2022.

واعتبر أن الأردن ليس بمقدوره إغلاق ملف كورونا بمفرده بمعزل عن العالم، ودون قرار واضح من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إصابات كورونا التي ترقد على أسرة العناية الحثيثة في المحافظات، لا تتجاوز 2%.

وأكد حجاوي، على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، لضمان عدم الإصابة بكورونما، ولمضاعفة المناعة المجتمعية في الأردن، والابتعاد عن أي متحور قد يطرأ مستقبلاً.

ولفت إلى أنه يوجد عزوف واضح عن التطعيم محلياً وعالمياً، بينما يتجه البعض لأخذ الجرعة الثالثة والرابعة لدواعي السفر خارج الأردن.