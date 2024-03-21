مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو

شهد مسلسل نعمة الافوكاتو الذي يبث ضمن مسلسلات رمضان 2024 جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، نظرًا لوجود بعض المشاهد الموجودة في العمل والتي وُصفت بأنها غير مناسبة وتُخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري.

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في سياق الجدل الذي يحيط بمواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا رسميا إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يطلب فيه منع عرض حلقات المسلسل الباقية بسبب وجود “محتوى يحتوي على مشاهد إباحية وتحريض على الجريمة وإهانة لمهنة المحاماة”.



وأشار المحامي المصري أيمن محفوظ في بلاغه الرسمي إلى أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” يحتوي على “إشارات جنسية وعبارات بذيئة، بالإضافة إلى مشاهد تُظهر التعاطف مع الإجرام وتشجع المشاهدين على تقليد هذه الجرائم”، ويسيء لمهنة المحاماة من خلال تصوير “المحامين يستعينون بالمجرمين ويتوسطون بمخالفة للقانون وتقديم خدماتهم مقابل المنفعة الجنسية”.



وطالب محفوظ وزيرة الثقافة بالاستناد إلى صلاحياتها المنصوص عليها في القانون بمنح وسحب التراخيص للأعمال الفنية، واستخدامها للمادة 8 التي تمنع عرض أعمال الرذيلة والتحريض على الجريمة وعدم محاكاة الجريمة. وأضاف أن المسلسل يخالف أيضا قوانين المهن التمثيلية والمحاماة.



كما طالب محفوظ بفتح تحقيق موسع مع صناع المسلسل وخاصة المخرج محمد سامي، ووقف عرض المسلسل حتى الانتهاء من التحقيقات، وإعادة النظر في باقي الحلقات وحذف المشاهد المثيرة، وإحالة الأمر إلى نقابة الممثلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة الفنانة مي عمر، ويرصد حياة المحامية الشابة نعمة وتحدياتها المهنية والشخصية، وكيفية تعاملها مع القضايا القانونية والظلم الاجتماعي. وتتغير حياة نعمة بعد اكتشافها خيانة زوجها لها وتقرر أن تنتقم منه، مستخدمة مهاراتها القانونية لإعادة العدالة. يعد المسلسل أحد أهم الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور في مصر والوطن العربي.