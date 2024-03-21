الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل

شهد مسلسل نعمة الافوكاتو الذي يبث ضمن مسلسلات رمضان 2024  جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، نظرًا لوجود بعض المشاهد الموجودة في العمل والتي وُصفت بأنها غير مناسبة وتُخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري.

اضافة اعلان


في سياق الجدل الذي يحيط بمواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا رسميا إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يطلب فيه منع عرض حلقات المسلسل الباقية بسبب وجود “محتوى يحتوي على مشاهد إباحية وتحريض على الجريمة وإهانة لمهنة المحاماة”.

وأشار المحامي المصري أيمن محفوظ في بلاغه الرسمي إلى أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” يحتوي على “إشارات جنسية وعبارات بذيئة، بالإضافة إلى مشاهد تُظهر التعاطف مع الإجرام وتشجع المشاهدين على تقليد هذه الجرائم”، ويسيء لمهنة المحاماة من خلال تصوير “المحامين يستعينون بالمجرمين ويتوسطون بمخالفة للقانون وتقديم خدماتهم مقابل المنفعة الجنسية”.


وطالب محفوظ وزيرة الثقافة بالاستناد إلى صلاحياتها المنصوص عليها في القانون بمنح وسحب التراخيص للأعمال الفنية، واستخدامها للمادة 8 التي تمنع عرض أعمال الرذيلة والتحريض على الجريمة وعدم محاكاة الجريمة. وأضاف أن المسلسل يخالف أيضا قوانين المهن التمثيلية والمحاماة.

كما طالب محفوظ بفتح تحقيق موسع مع صناع المسلسل وخاصة المخرج محمد سامي، ووقف عرض المسلسل حتى الانتهاء من التحقيقات، وإعادة النظر في باقي الحلقات وحذف المشاهد المثيرة، وإحالة الأمر إلى نقابة الممثلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة الفنانة مي عمر، ويرصد حياة المحامية الشابة نعمة وتحدياتها المهنية والشخصية، وكيفية تعاملها مع القضايا القانونية والظلم الاجتماعي. وتتغير حياة نعمة بعد اكتشافها خيانة زوجها لها وتقرر أن تنتقم منه، مستخدمة مهاراتها القانونية لإعادة العدالة. يعد المسلسل أحد أهم الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور في مصر والوطن العربي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بوستر المسلسل

القضاء العراقي يوقف مسلسل "عالم الست وهيبة" لهذا السبب

19 آذار 2024
مشهد من المسلسل

هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل "ع أمل"؟- فيديو

19 آذار 2024
البوستر الدعائي لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

انتقادات تطال مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”.. وزارة الإعلام الكويتية تصدر بياناً

17 آذار 2024
المسلسل

نصائح رضوى الشربيني تقود شخصية رحمة أحمد في "الكبير 8"

12 آذار 2024
اقرأ أيضا
الطفل الشهيد يوسف

بسبب جملة "اسمه يوسف وشعره كيرلي".. دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس"

منذ21 ساعة
بوستر المسلسل

القضاء العراقي يوقف مسلسل "عالم الست وهيبة" لهذا السبب

19 آذار 2024
مشهد من المسلسل

هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل "ع أمل"؟- فيديو

19 آذار 2024
جانب من لوحات التشكيلي عصمت العمد-(من المصدر)

العمد: فكرة اللوحة مرتبطة بالدهشة.. ويجذبني التباين في توظيف الألوان

18 آذار 2024
النجم الأميركي ويل سميث

“لقد ساعدني على تربية أبنائي”.. ويل سميث يتحدث عن علاقته بـ”القرآن الكريم”

18 آذار 2024
من المسلسل

مخرج "الحشاشين" يرد على الانتقادات الموجهة للمسلسل

17 آذار 2024
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ13 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 