20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني

خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

20 ألفا في "جيب" لاعبي المنتخب بانتظار المزيد

حصل كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تواجدهم في قطر، على مبلغ 20 ألف دولار، وهي مكافآت التأهل إلى الدور الثاني ومن ثم الأدوار التالية وصولا إلى المباراة النهائية.

وتوزعت المكافأة تدريجيا بين المباريات، ليصل مجموع ما حصل عليه كل لاعب إلى 20 ألف دولار، بانتظار المزيد من المكافآت خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق التخمينات، فإن كل لاعب ربما يحصل على حوالي 50 ألف دولار، إلى جانب المكافآت المالية القادمة من الشركات الراعية والمؤسسات الداعمة.

عموتة يصل المغرب ويعود الشهر المقبل

وصل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، إلى بلاده المغرب، قادما من عمان، بعد قيادته المنتخب الوطني للحصول على وصيف بطل كأس آسيا قطر 2023.

عموتة الذي عاد إلى الأردن برفقة المنتخب الوطني من قطر أول من أمس، رافق المنتخب واللاعبين خلال حفل الاستقبال غير المسبوق الذي شهدته عمان، قبل أن يطير فجر يوم أمس إلى المغرب في إجازة خاصة.

عموتة ووفق البرنامج، فانه سيغيب لعدة أسابيع، قبل أن يعود إلى عمان مطلع الشهر المقبل، لاستئناف قيادته للمنتخب الوطني، استعدادا لمباراتي باكستان في تصفيات كأس العالم.

وكانت أسهم عموتة ارتفعت بشكل لافت في بورصة المدربين، بعد الإنجاز الذي حققه مع المنتخب الوطني.

محترفو المنتخب يغادرون عمان اليوم

يغادر المحترفون في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم عمان اليوم، للالتحاق بأنديتهم الخارجية التي يحترفون فيها.

ويغادر اليوم موسى التعمري إلى فرنسا للالتحاق بمونبلييه الفرنسي، كما يغادر علي سعادة ويزن النعيمات ويزن العرب للالتحاق بأنديتهم القطرية، فيما يلتحق حارس المرمى يزيد ابو ليلى، بفريقه الجبلين السعودي.

أبو زمع يعتذر عن قبول عرض النجمة اللبناني

اعتذر المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، عن تدريب فريق النجمة اللبناني، بسبب ارتباطه بتدريب المنتخب الأولمبي.

ووفق المعلومات فإن إدارة نادي النجمة، اجرت اتصالا مع أبو زمع أمس، وأبدت رغبتها بالتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب الحالي الذي يستعد للرحيل، ليأتي رد أبو زمع بالاعتذار عن ذلك، بسبب ارتباطه مع المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا التي تقام خلال نيسان (إبريل) المقبل.

وثمن أبو زمع ثقة فريق النجمة، مؤكدا في نفس الوقت أنه يحترم اتفاقه مع اتحاد الكرة، متمنيا للنجمة التوفيق في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن أبو زمع، سبق وأن أشرف على تدريب فريق الأنصار اللبناني، وهو مدرب معروف بالشارع الرياضي اللبناني.

رسميا.. هايل يشتكي الحسين إربد

قدم المدرب الوطني أحمد هايل رسميا، شكوى ضد نادي الحسين إربد، بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على آخر اتفاق بين الطرفين.

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ودفع هايل 400 دينار رسوم الشكوى، قبل أن يتقدم بها رسميا، موضحا التفاصيل المالية والرواتب المتأخرة، وفق العقد المبرم بين الطرفين، عندما كان هايل يتولى مهمة المدير الفني خلال فترة تواجد البرتغالي موتا.

وأشار هايل في تصريح لـ"الغد"، إلى أنه قدم الشكوى رسميا، وأن تقديمها جاء بعد أن عانى من غياب التجاوب من الحسين إربد، الذي لم يكن مكترثا حتى بمجرد الرد على الاتصالات أو تبرير التأخر في الدفع.

وقال: أنا مندهش من تجاهل صرف المستحقات المتأخرة، رغم أنني منحت النادي حق تحديد فترة الدفع والتسديد، ومنحتهم أيضا حق تحديد توقيع موعد المخالصة، ومن ثم تحديد موعد آخر للدفع، قبل أن يمر شهر ونصف تقريبا على آخر موعد يفترض أن يقوم النادي بتسديد الرواتب المتأخرة، ولكن من دون أن يحدث ذلك.

وأكد هايل احترامه لنادي الحسين وجماهيره الكبيرة والمتميزة، وأن سبب الشكوى جاء في ظل التجاهل في الرد على المطالب.

لاعبو سحاب يتوعدون ويلوحون بالإضراب

لوح عدد من لاعبي فريق سحاب لكرة القدم، بالعودة إلى الاحتجاب عن التدريبات، إذا ما استمر مسلسل تأخر رواتبهم الشهرية، رغم الوعود الكثيرة بصرفها في أقرب وقت.

ونشر أحد لاعبي سحاب فيديو، يوضح ممارسته لمهنة معينة، في سبيل الحصول على المبالغ المالية التي يحتاجها، في ظل عدم حصوله على رواتب من النادي.

اللاعبون أكدوا أن النادي عرض عليهم عدة سيناريوهات لصرف جزء من المستحقات، دون أن يتم الاتفاق على حلول نهائية، ما قد يفاقم المشكلة في حال لم تنشط الإدارة في البحث عن حلول.

أحد اللاعبين قال أنه يفكر وزملاءه بتقديم عريضة جماعية لفسخ العقود، في حال تعاون الاتحاد مع اللاعبين في هذا الموضوع وفق التعليمات والقوانين.

كواليس النجوم

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، حير الشارع الرياضي المحلي بتصريحات عودته للمغرب.. البعض فسرها برغبة المدرب بالرحيل، فيما فسرها البعض الآخر بانها إجازة عادية سيعود بعدها المدرب لاستئناف عمله.. الأغلبية يرجح استمرار عموتة في قيادة المنتخب.

• إنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا، ساهم بشكل فاعل في تداول اسم الأردن في الكثير من البلاد الآسيوية، ما يعني أن المنتخب كان بمثابة السفير المميز للوطن في الكثير من دول العالم.

• المحترف الكاميروني ونجا خضع يوم أمس إلى فحص طبي في عمان، قبل أن يلتحق بتدريبات فريق الفيصلي الذي تعاقد مع اللاعب، لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.