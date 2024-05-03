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الجمعة 03 أيار 2024
12:38 ص
التلفزيون السوري: إصابة 8 جنود بقصف إسرائيلي قرب دمشق
آثار قصف إسرائيلي سابق لمواقع في حماة السورية (مواقع التواصل)
أعلن التلفزيون السوري إصابة 8 جنود في قصف إسرائيلي على مشارف دمشق.
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