رصد 487 شائعة في الأردن خلال عام 2019

عمان – رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” خلال عام 2019 ما مجموعه “487” شائعة ارتبطت بقضايا وأحداث مختلفة، أي بمعدّل 40 شائعة شهريّاً، مُسجّلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع عام 2018، حينما رصد خلال الفترة ما بين أيّار وكانون الأوّل “274” شائعة.

وقال المرصد في تقريره الذي نشره اليوم الخميس، ان الأمر اللافت في تقريري “أكيد” حول شائعات عامي 2018 و2019، ارتفاع نسبة ترويج الوسائل الإعلاميّة للشائعات في عام 2019، حيث روّج الإعلام لـ 129 شائعة، مقابل 74 شائعة تمّ ترويجها خلال عام 2018.

وتبيّن من رصد “أكيد” أنّ 358 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ بنسبة 73.5 بالمئة، فيما بلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 129 شائعة وبنسبة بلغت 26.5 بالمئة.

وبحسب التقرير، سجّل شهر كانون الثاني من العام 2019 عدد الشائعات الأقلّ، حيث بلغت 19 شائعة بنسبة 4 بالمئة، فيما سجّل شهر تشرين الثاني النسبة الأعلى بواقع 54 شائعة بنسبة 11 بالمئة.

ويُسلّط التقرير التراكميّ الضوء على عدد الشائعات المتداوَلة خلال العام 2019، مع استعراض أهم الشَّائعات، والأحداث، والجهات التي طالتها.

وحسب منهجيّة “أكيد”، فإنَّ الشَّائعة تُعرّف بأنَّها “المعلومات غير الصَّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردنيّ، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرَّقمي”.(بترا)