قد تضطر إلى تبديل برامجك ومواعيدك، بسبب ظرف طارئ يظهر على العيان في صباح هذا اليوم، لا تخف إنه ليس بخطير، لكنه مهم جدا ويخص شريكك أو حبيبك، ونذكر بالأخص مواليد 1، 2، 5 آب، أما المواليد الأخرى من برج الأسد فقد يكون يومهم حافلا بالبرامج والمواعيد مما يجعلهم سعيدين للأحداث التي تجري من حولهم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10