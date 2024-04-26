الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي وكل الخيارات متاحة أمام قدرة الصين المفرطة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، (أ ف ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، (أ ف ب)
قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية لرويترز الخميس، إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.اضافة اعلان
وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.
وذكرت يلين أيضا خلال مقابلة مع رويترز، نكست تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.
وأضافت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.
وتابعت يلين في المقابلة "يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية"، وذلك ردا على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.
ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4% التي قدرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضا تزايدا مقلقا في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7% على أساس سنوي بعد ارتفاعه 2% في الربع الأخير من 2023.
وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2%.
وقالت يلين "الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أكسيوس: صفقة تلوح بالأفق بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله يعلن تنفيذ كمين بقافلة عسكرية والاحتلال يقصف عدة مواقع

منذ6 ساعة
الوحدة العسكرية الأميركية تبني الرصيف البحري قبال شواطئ غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

البنتاغون يعلن بدء بناء رصيف غزة البحري والاحتلال يتولى حمايته

منذ7 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سموتريتش يجدد دعوته لتدمير غزة بالكامل

منذ7 ساعة
حرب مجاعة في غزة

الأمم المتحدة: شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة

منذ8 ساعة
1157081-1409892100

استقالة متحدثة ناطقة بالعربية من الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه غزة

منذ9 ساعة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

الحوثيون يعلنون استهداف الاحتلال بصواريخ باليستية ومجنحة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 