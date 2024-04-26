الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون يعلن بدء بناء رصيف غزة البحري والاحتلال يتولى حمايته

الوحدة العسكرية الأميركية تبني الرصيف البحري قبال شواطئ غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الوحدة العسكرية الأميركية تبني الرصيف البحري قبال شواطئ غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بناء الرصيف البحري في غزة، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيساهم في توفير الدعم الأمني واللوجستي للميناء.اضافة اعلان
وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد لصحفيين "أؤكد أن سفنا حربية أميركية بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر".
وتقول الولايات المتحدة إن من شأن هذه المنصة المؤقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها، على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجستي إلى رصيف على الشاطئ.
وقال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حربا، لكن جنودا أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضا.
وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيساهم في توفير الدعم الأمني واللوجستي "للمبادرة الأميركية، التي تشمل بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة".
وقال بيان لجيش الاحتلال على حسابه بمنصة إكس إنه "من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة، وافق الجيش الإسرائيلي على مبادرة جديدة تقودها القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة"، مضيفا أنه "سيعمل على توفير الدعم الأمني واللوجستي للمبادرة، التي تشمل بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ القطاع، ونقل المساعدات بحرا إلى قطاع غزة".

شكوك بالدوافع
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في 7 مارس/آذار الماضي عزم بلاده إنشاء ميناء بحري مؤقت قبالة ساحل غزة، أثيرت العديد من التساؤلات حول المسار البحري للإغاثة سواء "الممر البحري" من قبرص إلى غزة أو الميناء الأميركي المؤقت.
وأثار الترحيب الإسرائيلي بإنشاء الميناء المؤقت وتفعيل الممر البحري، وزعْم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه صاحب فكرة الميناء، الشكوك والدوافع منهما في الوقت الذي تغلق فيه إسرائيل معابرها مع القطاع، وتعرقل دخول المساعدات عبر معبر رفح.
وسبق أن ندد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري بالاقتراح الأميركي، ووصفه خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأنه "خبيث"، جاء استجابة لمصالح انتخابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أكسيوس: صفقة تلوح بالأفق بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله يعلن تنفيذ كمين بقافلة عسكرية والاحتلال يقصف عدة مواقع

منذ6 ساعة
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، (أ ف ب)

وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي وكل الخيارات متاحة أمام قدرة الصين المفرطة

منذ7 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سموتريتش يجدد دعوته لتدمير غزة بالكامل

منذ7 ساعة
حرب مجاعة في غزة

الأمم المتحدة: شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة

منذ8 ساعة
1157081-1409892100

استقالة متحدثة ناطقة بالعربية من الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه غزة

منذ9 ساعة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

الحوثيون يعلنون استهداف الاحتلال بصواريخ باليستية ومجنحة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 