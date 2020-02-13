5 وجهات سياحية لقضاء عطلتك الشتوية في أوروبا

ربى عيتاني *رحالة و مدونة سفر *



السؤال الذي يأتيني مرارًا و تكرارا ؛ ما الوجهة التي تنصحينا بزيارتها في عطلة شتاءٍ سريعة و قصيرة ؛ بعيدا عن المدن الآسيوية التي ترتفع أثمان تذاكر السفر اليها و تطول المسافة ؟ فأكتب لكم اليوم ما أكتب من وجهة نظري و من تجاربي في السفر على الرغم من ان اختيار وجهات السفر يعتمد على طبيعة الفرد و رغباته و ما يحب و يهوى ..

نحن كبشرٍ نختلف في الأذواق ؛ فلولا اختلاف الأذواق بارت السلع ؛ و القلب و ما يهوى .. منا من يحب الهدوء و الكسل ؛ و منا من يبحث عن الصخب و الحركة و الحيوية .. منا من يعشق المتاحف و الآثار و الأماكن التاريخية و منا من يذوب قلبه أمام امواج بحر و منا من لا يخذل نفسه و هواياته في اعتلاء قمم تكسوها الثلج ليمارس رياضة التزلج .. و هكذا نحن حتى انقسمنا ما بين محب للشتاء و متابعٍ لطقس الشتاء يبحث عن يومٍ مشمس بعد انتهاء المنخفض..

فيما يلي قائمة بخمسة وجهات أوروبية ذات طقس لطيف نسبيا يمكنكم قضاء بعض أيام الشتاء فيها بتذاكر منخفضة التكلفة على شركات طيران اقتصادي ..

1. جنوب اسبانيا : مدن اسبانيا الجنوبية الساحلية تتمتع بجو مشمس في الغالب و اجواء لطيفة يرافقها ثراء تاريخي و حضاري و اثري ؛ مثل زيارة أشبيلية و ملقا و غرناطة و قرطبة ..

2. لشبونة : تمتاز لشبونة في البرتغال بطقس مثالي و أيام مشمسة عديدة لتجعلك تستمتع بزيارة المعالم السياحية بعيدًا عن أزمة المصطافين و السواح من جهة و حر الصيف من جهة أخرى

3. جزيرة صقلية/ جنوب ايطاليا : هنا مرادك اذا كنت تبحث عن مدن تتمتع بالتاريخ و الثقافة و الترفيه و الطعام و الجو اللطيف في الشتاء

4. مالطا : لا يخفيك عند دخولك هذه الجزيرة الصغيرة لطافة شعبها و تنوعهم و تكوين مالطا المميز بهدوئها و جمالها و اعتدال طقسها حتى شتاءًا فتصل احيانا ١٨-٢٠ درجة مئوية و قد تكون سعيد الخط عند زيارتها بأجواء مشمسة جدا تغنيك حتى عن ارتداء معطفٍ خفيف .

5. جزيرة قبرص : تغدو قبرص وجهة رائعة و مثالية للاستمتاع على مدار العام .. فلا تتردد بزيارة قبرص شتاءا فهي مشمسة معظم أيام السنة فتصل الحرارة في أيامها الباردة الى ١٨-٢٠ درجة..