سي إن إن: تغييرات في قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ورئيس جديد للاستخبارات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن تعيينات في قياداته شملت رئيس جديد للاستخبارات العسكرية ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته أهارون حاليفا الذي استقال بسبب إخفاقات أدت إلى عدم التصدي لعملية هجوم السابع من أكتوبر الماضي.وقال بيان لجيش الاحتلال، إنه سيتم تعيين شلومي بيندر كرئيس للاستخبارات العسكرية ليحل محل حاليفا الذي استقال الشهر الماضي، وآفي بلوث قائدا للقيادة المركزية التي تشرف على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسيتم ترقيتهما إلى رتبة جنرال، وكذلك تعيين 3 جنرالات آخرين في مناصب جديدة.وأضاف البيان أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قررا ترقية القادة بعد أن "تميزوا خلال الحرب في غزة".ومن المقرر أن يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي مراجعة أوسع لإخفاقاته في عدم منع عملية "طوفان الأقصى"، ومن المتوقع إجراء تغييرات إضافية في صفوفه.يذكر أن حاليفا أصبح أول ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي يستقيل بسبب عملية السابع من 7 أكتوبر.وفي أكتوبر، اعترف حاليفا بـ"فشل استخباراتي" من قبل وحدته في عدم اكتشاف خطط "حماس" للهجوم على إسرائيل.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان سابق، إن رئيس هيئة الأركان العامة شكر حاليفا على 38 عاما من الخدمة في الجيش.