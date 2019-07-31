يوم جديد ومختلف عن الايام السابقة التي مرت عليك وخاصة ان به كثير من التقدم والنشاط، تشعر بمزاجك افضل ونفسيتك تتغير للافضل، المبادرات والقرارات موعدها اليوم وسوف تكون فعالة وسديدة. في المساء لا تجعل كلامك الصريح والمنتقد الى حد ما ان يبعد عنك من تحب وخاصة مواليد شهر تموز. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

