الأسد

منذ 5 ساعات

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يوم جديد ومختلف عن الايام السابقة التي مرت عليك وخاصة ان به كثير من التقدم والنشاط، تشعر بمزاجك افضل ونفسيتك تتغير للافضل، المبادرات والقرارات موعدها اليوم وسوف تكون فعالة وسديدة. في المساء لا تجعل كلامك الصريح والمنتقد الى حد ما ان يبعد عنك من تحب وخاصة مواليد شهر تموز. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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عليك بالصبر يا مولود الأسد فقط على فترة الصباح فهي آخر ساعات معاكسات الفلك لديك، فعند الظهيرة ستنقلب الأوضاع لصالحك ويتغير مزاجك بشكل لافت للنظر، كما أن شعورك بالنشاط سيرجع لك، ويجعلك تبدع في أعمالك، وتنجح في تسيير أمورك. أما المساء فقد يحمل تحسنا بينك وبين من تحب. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

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