السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس العراق" تعلن استهداف حيفا

القسام في لبنان تقصف تل أبيب وجنوبي حيفا
القسام في لبنان تقصف تل أبيب وجنوبي حيفا
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أو ما يطلق عليها "حماس العراق" مساء الجمعة، استهداف ما وصفته بالهدف الحيوي في حيفا بالطيران المسيّر، دون ذكر تفاصيل عن طبيعة ذلك الهدف.اضافة اعلان
وقالت المقاومة الإسلامية، وهو تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة، في بيان، إنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من 6 أشهر لعدوان إسرائيلي.
وأوضح البيان استمرار ما وصفه "بدك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مطاري حيفا وبن غوريون الإسرائيلي بواسطة الطائرات المسيّرة، بالإضافة لمحطة الكهرباء في مطار حيفا ومحطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
وكانت قد تبنت في وقت سابق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق كرد فعل على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد عملياتها، ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.
والمقاومة الإسلامية في العراق تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلفت حتى اليوم أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات، وتحاكَم إسرائيل بسببها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
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