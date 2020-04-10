العذراء

منذ 17 دقيقة

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لديك العديد من الأمور لكي تعالجها وتسير بها، لكن كثرة الضغوطات قد تجعلك تنسى ما خططت لفعله. في الظهيرة قد يلغى أمر لك أو يظهر أمر آخر بشكل فجائي يجعلك متوترا. في المساء سيطر على مزاجيتك وبخاصة عند جلوسك مع من تحب لأنه قد ينتهي موعدكما بمشاجرة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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كثير من الأحداث تدور حولك منذ الصباح لكنك تبلي بلاء حسناً فيما تفعل وخاصة على الصعيد الشخصي؛ حيث إن الأمور تسير كما ترغب، لا تجعل الغرور يفقدك أعز الأصدقاء لديك في فترة ما بعد الظهر إثر معاملتك له بالسوء، المساء لن يكون هادئا بل به الكثير من الأحداث التي تنهي يومك السعيد. العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة: 9 من 10

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