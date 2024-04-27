السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون: استهدفنا سفينة بريطانية وأسقطنا مسيّرة أميركية

المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهدف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة.

وأضاف في بيان له "دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيّرة أميركية من نوع "إم كيو-9" بأجواء محافظة صعدة".

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وتاليا نص البيان:


بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

استهدفتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى سفينةً نفطيةً بريطانيةً (  ANDROMEDA STAR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ أدت إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ.

ونجحتْ قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ يومَ أمسِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع(MQ9 ) في أجواءِ محافظةِ صعدةَ، وذلكَ أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ وقدْ تمَّ استهدافُها بصاروخٍ مناسب.

تحييْ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العزيزِ على استجابَتِهمُ الإيمانيةِ للسيدِ القائدِ المجاهدِ عبدِالملك بدرِالدين الحوثيِّ يحفظُهُ اللهُ في التفاعلِ الكبيرِ وغيرِ المسبوقِ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في قطاعِ غزةَ وتأكيداً على دعمِ وإسنادِ القواتِ المسلحةِ في عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وضدَّ العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ المساندِ له في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ والمحيطِ الهندي.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

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