 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: الحوثي أطلقت صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر

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سفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي (سنتكوم)، مساء السبت، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات أو أضرار.

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وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة إكس: “في حوالي الساعة 3:50 من صباح السبت بتوقيت صنعاء (00:50 ت.غ)، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر”.


وأضافت أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية” جراء إطلاق الصاروخين.


وتابعت: “هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر”.


وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين على بيان “سنتكوم”.


و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.


وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، ومؤخرا المبحرة في البحر المتوسط أو أي مكان تطاله أسلحتها.-(الأناضول)

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