الخميس 18 نيسان 2024
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تحذير من الأمن العام للمواطنين

أجواء مغبرة في عمان اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)
أجواء مغبرة في عمان اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)
حذرت مديرية الأمن العام من الأجواء المغبرة السائدة والمتوقع ازدياد تأثيرها خلال الساعات المقبلة، وانتهاؤها مساء اليوم.

ودعت المديرية إلى التأني والحذر خلال القيادة في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بسبب الغبار، وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مرضى الجهاز التنفسي حفاظاً على سلامتهم.اضافة اعلان

وأكدت أهمية التقيد بمتطلبات السلامة العامة خلال الأجواء المعتدلة والدافئة يوم غد الجمعة، وما يصاحبها من رحلات تنزهية، لافتة إلى أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الأماكن الطبيعية.

وشددت المديرية على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب حوادث الغرق أو الإصابات بضربات الشمس أو الحرائق.

وبينت أن أسباب الغرق في أغلبها تعود إلى الاستهانة بمتطلبات السلامة، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية، وبخاصة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود وقنوات المياه والبرك الزراعية وغيرها.

ودعت المديرية إلى اتباع النصائح والإرشادات التالية:

- اختيار المكان المناسب والآمن للتنزه، والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية.

- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق.

- عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لذلك كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه، والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها.

- مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية الخطرة أو الاقتراب من الآبار المهجورة.

- الحذر عند عمليه إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال.

- الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسم.

- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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