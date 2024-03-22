هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب

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وأضاف آل خطاب لـ"الغد"، أن الأجواء تكون باردة بشكل عام في العاصمة عمّان خلال الأيام الأربعة الأولى من الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، مع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.وتابع: تتراوح درجات الحرارة في العاصمة عمّان بين 16 (عظمى) و5 (صغرى) درجات مئوية خلال تلك الفترة، نافيا احتمالية هطول أي ثلوج خلال الثلث الثاني من رمضان.وأردف آل خطاب: تتحول الأجواء إلى دافئة تدريجيا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهار الجمعة، بحيث تتراوح درجات الحرارة في عمّان بين 21 (عظمى) و10 (صغرى) درجات مئوية.واستكمل: تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ترافقها زخات من المطر مساء الجمعة الموافق 29 آذار/ مارس الحالي (18 رمضان).وزاد مدير إدارة الأرصاد الجوية: تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد، بحيث تتراوح درجات الحرارة بين 16 (عظمى) و7 (صغرى) درجات مئوية.