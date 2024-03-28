دراسة تحذر من تناول حلقات البصل المقرمش

حذرت دراسة جديدة من أضرار تناول حلقات البصل المقلي المقرمش، وكذلك البطاطس المقلية، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.



ونظر الباحثون في تأثير استخدام كميات كبيرة من زيت الطهي القديم المعاد استخدامه، وهو ما يحدث غالبًا في المطاعم، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتبين أن الزيت القديم يمكن أن يحتوي على شوائب ضارة بالدماغ، والتي ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف إلى الطعام.



وأظهرت الفئران التي اتبعت نظام غذائي غني بالزيوت المعاد استخدامها لديها المزيد من علامات الالتهاب بالجسم، والتي قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسرع من التدهور المعرفي.



واكتشف الباحثون أيضًا المزيد من علامات تلف الدماغ لدى الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالزيوت المعاد تسخينها، مقارنة بالمجموعة الأخرى.



وقال العلماء من جامعة شيكاغو: "لقد تم ربط القلي العميق في درجات حرارة عالية بالعديد من اضطرابات التمثيل الغذائي."



وأظهرت النتائج أن الفئران التي حصلت على زيت السمسم أو عباد الشمس المعاد تسخينه، زادت من التهاب الكبد، إلى جانب حدوث أضرارا كبيرة في القولون وتكاثر البكتيريا التي تطلق السموم الضارة وتتلف الخلايا.



وفحص الباحثون أدمغة الفئران تحت الميكروسكوب، ووجدوا أن أدمغة أولئك الذين تناولوا الزيوت المعاد تسخينها أظهرت نمطًا علامات تدل على الإصابة بالخرف.



وقال الباحثون إن الاختبارات يجب إجراؤها على البشر لتأكيد النتائج، لكن المؤشرات الأولية كانت مثيرة للقلق.



ويخطط الباحثون حاليًا لإجراء دراسة متابعة للتحقيق في آثار زيت القلي العميق على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك القلق والاكتئاب. -وكالات