الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة تحذر من تناول حلقات البصل المقرمش

حلقات البصل المقلي
حلقات البصل المقلي

حذرت دراسة جديدة من أضرار تناول حلقات البصل المقلي المقرمش، وكذلك البطاطس المقلية، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ونظر الباحثون في تأثير استخدام كميات كبيرة من زيت الطهي القديم المعاد استخدامه، وهو ما يحدث غالبًا في المطاعم، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اضافة اعلان


وتبين أن الزيت القديم يمكن أن يحتوي على شوائب ضارة بالدماغ، والتي ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف إلى الطعام.


وأظهرت الفئران التي اتبعت نظام غذائي غني بالزيوت المعاد استخدامها لديها المزيد من علامات الالتهاب بالجسم، والتي قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسرع من التدهور المعرفي.


واكتشف الباحثون أيضًا المزيد من علامات تلف الدماغ لدى الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالزيوت المعاد تسخينها، مقارنة بالمجموعة الأخرى.


وقال العلماء من جامعة شيكاغو: "لقد تم ربط القلي العميق في درجات حرارة عالية بالعديد من اضطرابات التمثيل الغذائي."


وأظهرت النتائج أن الفئران التي حصلت على زيت السمسم أو عباد الشمس المعاد تسخينه، زادت من التهاب الكبد، إلى جانب حدوث أضرارا كبيرة في القولون وتكاثر البكتيريا التي تطلق السموم الضارة وتتلف الخلايا.


وفحص الباحثون أدمغة الفئران تحت الميكروسكوب، ووجدوا أن أدمغة أولئك الذين تناولوا الزيوت المعاد تسخينها أظهرت نمطًا علامات تدل على الإصابة بالخرف.


وقال الباحثون إن الاختبارات يجب إجراؤها على البشر لتأكيد النتائج، لكن المؤشرات الأولية كانت مثيرة للقلق.


ويخطط الباحثون حاليًا لإجراء دراسة متابعة للتحقيق في آثار زيت القلي العميق على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك القلق والاكتئاب. -وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الزيوت

طبيبة تحدد الزيوت المفيدة والضارة

منذ 46 دقيقة
ضمور العضلات

وسائل لمنع تطور الضمور العضلي

منذ 49 دقيقة
التنمر

%16 من الأطفال تعرضوا لمضايقات عبر الانترنت في 2022

منذ 56 دقيقة
صورة تعبيرية

تغيير الساعة يترك آثارا مدمرة على الجسم

منذ1 ساعة
طوكيو

قلق في اليابان بعد تسجيل حالتي وفاة قد تكونان مرتبطتين بمكملات غذائية

منذ1 ساعة
صورة تعبيرية

العلم يكشف 3 عوامل "رئيسية" تقود للإصابة بالخرف

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ13 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ14 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 