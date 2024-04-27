أولويات التحديث الاقتصادي التي سيتم إنجازها العام الحالي

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وبخصوص أولوية إعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل فتم استكمال مسودة دراسة التوسع في التوليد وإرسالها الى خبير التحقق المحايد (IVA) والذي تم تعيينه بحسب متطلبات اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة الأردنية لمراجعة الدراسة حسب شروط البنك.كما تم إرسال مسودة الدراسة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاعتمادها بشكلها النهائي، كما يجري العمل على إعداد دراسة التوسع في شبكة النقل والمتوقع الانتهاء منها نهاية حزيران 2024 وعليه فمن المتوقع إنجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام الحالي.وعن أولوية مشروع إنتاج الإيثانول الأخضر من الهيدروجين (AP Molle) قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالاجتماع مع ممثلي الشركة لمناقشة تمديد مذكرة التفاهم الموقعة معها والتي انتهت حكماً بتاريخ 2023/12/31 إلا أن الشركة لم تبد رغبتها بالتمديد.يشار الى أنه لم يتم استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مجال إنتاج الميثانول الأخضر من قبل الشركة، بالرغم من تزويد الشركة بدراسة حول مصادر الكربون في الأردن.وبخصوص أولوية تحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي, تم تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد المسودة النهائية وهناك تأخر في الحصول على التغذية الراجعة من الجهات الشريكة في إعداد الاستراتيجية.وبشأن أولوية توسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة، فتم إحالة العطاء على الشركة المنفذة والبدء بالتنفيذ، وتم تشكيل لجنة من كوادر الشركة الأردنية للصوامع والتموين تكون مهمتها إجراء الأعمال اللازمة لتوسعة وصيانة المستودعات المبردة/ الجويدة وذلك لعدم تقدم أي شركة للعطاء حيث تم طرح العطاء للمرة الثانية ولم يتم تقدم أي من الشركات.وفيما يتعلق بأولوية زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في الغباوي، تم استلام الاعمال النهائية لمستوعبات الغباوي (الترابية والانشائية).وعن أولوية تأهيل وتطوير مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4) فتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأولوية حيث تم إنجاز جميع أعمال التأهيل والتطوير من الكهروميكانيك بالإضافة إلى أعمال المباني في ساحة الجمرك 4.وبشان أولوية إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف، تم اعداد الدراسة ليتم اعتمادها من قبل اللجنة المختصة في وزارة النقل.وبخصوص أولوية إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان - الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي)، لم يتم تنفيذ المشروع سنة 2023 لعدم التمكن من الحصول على الموافقات الرسمية لاستكمال إجراءات توقيع العقد بين الطرفين، حيث أن الفترة المحددة للتنفيذ من قبل الجهة المانحة قد انتهت.وبحسب التقرير تم اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع عن طريق طرح عطاء لتقديم الدراسة المطلوبة على أن يكون التمويل من موازنة المؤسسة.اما بخصوص أولوية إعداد وثائق العطاء وطرح وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي فتم تحديد المتطلبات الخاصة بإعداد وثيقة طرح عطاء انشاء المتجر الالكتروني بحيث تتضمن قاعدة بيانات بأسماء المزارعين والوسطاء والأصناف المتداولة إضافة إلى تحديد عمل المحفظة الالكترونية وعملية نقل المنتجات المعروضة للبيع من المنتج إلى المستهلك.وفي ضوء تأخر إجراءات الحصول على التمويل اللازم لإجراء دراسة الجدوى للمشروع المذكور، وتأخر إجراءات التعاقد مع الشركة الاستشارية التي ستعنى بإنجاز الأولوية، فمن المتوقع انجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام 2024.وعن أولوية مشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية / مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي أشار تقرير الإنجازات الى طول الفترة الزمنية للحصول على الرد الخاص من الشركاء.وبشأن أولوية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية داخل مطار الملكة علياء الدولي فانه تم ارسال النسخة النهائية الى شركة الكهرباء الوطنية بانتظار الموافقة للمباشرة بتوقيع الاتفاقية.-(بترا)