الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سمية الطهي على الغاز أكثر 100 مرة من عوادم السيارات

gas-stove-methane-emissions
صورة تعبيرية

كشفت دراسة جديدة مرعبة أن الطهي على موقد الغاز يمكن أن ينتج جزيئات أكثر خطورة بما يصل إلى 100 مرة من عادم السيارة.

اضافة اعلان

 
ووجد باحثون من جامعة بوردو أن مواقد الغاز تطلق جزيئات متناهية الصغر تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وقال الأستاذ المشارك براندون بور من كلية لايلز للهندسة المدنية في بوردو، لـ Southwest News Service يوم الجمعة: "إن هذه الجزيئات النانوية هي صغيرة جدا لدرجة أنك لا تستطيع رؤيتها. إنها ليست مثل جزيئات الغبار التي قد تراها تطفو في الهواء".


وأضاف: "بعد ملاحظة مثل هذه التركيزات العالية من الهباء الجوي العنقودي النانوي أثناء الطهي بالغاز، لا يمكننا تجاهل هذه الجزيئات بعد الآن".


واستخدم بور وفريقه أحدث أجهزة قياس جودة الهواء التي قدمتها الشركة الألمانية GRIMM AEROSOL TECHNIK، في هذه الدراسة.


ومن خلال هذه التقنية، تمكنوا من قياس هذه الجزيئات الصغيرة بحجم نانومتر واحد أثناء الطهي على موقد غاز في مختبر "منزل صغير".


وتم تجهيز المنزل الصغير بجميع ميزات مساحة المعيشة النموذجية، قبل أن يتم تزويده أيضا بأجهزة استشعار تراقب عن كثب تأثير الأنشطة اليومية على جودة هواء المنزل.
وكشفت النتائج أن جزيئات الهباء الجوي النانوية شديدة الثبات في رحلتها من موقد الغاز إلى بقية المنزل.

وعلى الرغم من أن العديد من الجزيئات انتشرت بسرعة إلى الأسطح الأخرى، فقد أشارت التجارب إلى أن ما بين 10 مليارات إلى 1 تريليون جزيء يمكن أن يترسب في الشعب الهوائية ومنطقة القصبة الهوائية في الرئتين أثناء تشغيل الموقد.


ويشجع الباحثون العائلات على تشغيل مراوح سحب العادم أثناء الطهي، والتي يعتقدون أنها من المرجح أن تعيد توجيه الجزيئات بعيدا عن الرئتين.


واختتم الدكتور بور قائلا: "نظرا لأن معظم الناس لا يقومون بتشغيل مروحة العادم الخاصة بهم أثناء الطهي، فإن وجود شفاطات المطبخ التي يتم تنشيطها تلقائيا سيكون حلا منطقيا".

 

اقرأ أيضا:

هل الطهي بالمقلاة الكهربائية صحي؟

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
دراسة جديدة: كورونا "سرق" من أعمارنا!

دراسة جديدة: كورونا "سرق" من أعمارنا!

13 آذار 2024
دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

06 آذار 2024
زاد معدل السمنة 3 مرات تقريبا لدى الرجال خلال الفترة من عام 1990 إلى 2022.

تسجيل مليار شخص مصاب بالسمنة في 2022 حول العالم

03 آذار 2024
اقرأ أيضا
ايلون ماسك

ما المخدر الذي يتعاطاه إيلون ماسك لصحته العقلية؟

منذ 23 دقيقة
اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

منذ 42 دقيقة
Untitled-1

مكمل غذائي يلعب دورا مهما ضد عدوى الإشريكية القولونية

منذ14 ساعة
طفلان صائمان- تعبيرية

نصائح طبية لصيام طفلك بأمان

منذ22 ساعة
الفاكهة

ما هي الفاكهة التي يجب تناولها يوميا؟

منذ24 ساعة
صورة تعبيرية لرجلين أحدهما قصير والآخر يتمتع بطول لافت

بعد وفاة سائح أجراها في تركيا.. ما هي عملية تطويل القامة التجميلية؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

محنة الأقصى بين الأردن والفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

محمود الخطاطبة |اليوم

هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نقاط مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة.. أثمان مؤجلة

سميح المعايطة |اليوم

هل هو كره بنتنياهو أم خوف على إسرائيل؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات | منذ13 ساعة
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهاب

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية
 
 