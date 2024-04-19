السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يواصل مجازره.. والشهداء يتجاوزن 34 ألفا

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فلسطينيون يعودون لتفقد منازلهم التي دمرها الاحتلال في خان يونس.-(وكالات)
عواصم-واصل الجيش الصهيوني أمس قصف عدة مناطق في قطاع غزة بعد أن ارتكب مجازر جديدة في الساعات الماضية، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 34 ألفا.
وقصفت طائرات حربية للاحتلال أمس منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان
كما شنّت طائرات الاحتلال غارات على منطقتي السكة وتل الزعتر في جباليا اللتين تقعان أيضا شمالي القطاع.
وبالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عزبة بيت حانون بالمنطقة نفسها.
وكان الجيش الصهيوني نفذ قبل أيام توغلا في بيت حانون للمرة الأولى منذ 4 أشهر، واستهدف نازحين بالمنطقة.
وتصدت المقاومة للقوات المتوغلة ونفذت ضدها عمليات شملت قنص جنود بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
وفي مدينة غزة، استهدف الطيران الحربي الصهيوني امس مخيم الشاطئ، وكان 3 أشخاص استشهدوا أمس جراء قصف منزل عائلة الجزار في حي الشيخ رضوان بالمدينة.
وفي المنطقة الوسطى قصف الاحتلال منازل خالية وأراضي زراعية في منطقة المغراقة ومحيط شركة الكهرباء وشمال مخيم النصيرات.
وكانت القوات الصهيونية تراجعت قبل يومين من منطقة شمال النصيرات بعد عملية عسكرية خلفت أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا واسعا.
وفي جنوب القطاع، يواصل الجيش الصهيوني منذ صباح امس إطلاق النار وقذائف المدفعية تجاه المناطق الحدودية شرق مدينة رفح وسط تحليق منخفض ومكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 إصابة.
وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 34 ألفا و12 شهيدا و76 ألفا و833 إصابة منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
وتقدر السلطات في غزة أن آلاف الفلسطينيين دفنوا تحت أنقاض المباني التي دمرها الجيش الصهيوني خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي الأيام القليلة الماضية، انتشلت فرق دفاع المدني مئات الشهداء من تحت الركام في مناطق انسحب منها الجيش الاحتلالي على غرار شمال النصيرات وخان يونس ومجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
في سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، امس، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) أكثر من 14 ألف طفل، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار.
وقال متحدث "اليونيسف" جيمس إلدر، في منشور على منصة إكس: "تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا في غزة".
وأضاف: "ربما ينبغي أن نقول ذلك ببطء.. أربعة عشر ألفا"، في إشارة لضخامة العدد.
وتابع إلدر: "ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئا، ومن المؤكد أن ذلك الشيء ليس هجوما عسكريا في رفح".
ودعا المسؤول بالمنظمة الدولية إلى "وقف إطلاق النار فورا" في القطاع.
ومنذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(وكالات)
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