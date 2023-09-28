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الخميس 28 أيلول 2023
10:58 م
بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أميركا
جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك شيئا خطيرا يحدث في أميركا وهو تعريض الديمقراطية للخطر.
وأضاف في تصريحات له أن مستقبل الديمقراطية في أميركا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي.
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وتابع بالقول :"ترمب يعتقد أنه فوق القانون".
الرئيس الامريكي
جو بايدن
الديمقراطية
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