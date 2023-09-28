الخميس 28 أيلول 2023
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بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أميركا

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جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك شيئا خطيرا يحدث في أميركا وهو تعريض الديمقراطية للخطر.

وأضاف في تصريحات له أن مستقبل الديمقراطية في أميركا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي. اضافة اعلان

وتابع بالقول :"ترمب يعتقد أنه فوق القانون". 
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