الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوفيه رمضاني

hajjaj copy
بوفيه رمضاني
بوفيه رمضانياضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التبذير

التبذير

منذ24 ساعة
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

25 آذار 2024
مجازر الكيان في رمضان

مجازر الكيان في رمضان

24 آذار 2024
hajjaj copy

مصروف رمضان

23 آذار 2024
مسيرات الموت

مسيرات الموت

22 آذار 2024
معلش

معلش

21 آذار 2024
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |منذ 20 دقيقة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |منذ 22 دقيقة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير منذ24 ساعة

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 