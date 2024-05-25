السعايدة: احتفاءً بالاستقلال واليوبيل إعلان الطفيلة والسلط مدينتين ذكيتين

هنأ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، باسمه وباسم أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الهيئة والجهات المرخصة في قطاع الطاقة والمعادن، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة يوم الاستقلال الوطني الثامن والسبعين الذي يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري.



وأعلن المهندس السعايدة، بهذه المناسبة الوطنية الهامة والعزيزة على قلوب الأردنيين، واستمراراً للإنجازات الكبيرة التي شيدها الأردنيون بقيادة جلالة الملك المعظم، تم تحقيق معدل نجاح بنسبة 100% في استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة في كافة القطاعات بمدينتي الطفيلة والسلط لتصبح جميع العدادات فيها ذكية وتكون بذلك ثاني وثالث مدن ذكية بالكامل وصديقة للبيئة في المملكة، بعد أن تم إعلان مدينة مأدبا أول مدينة ذكية مطلع العام الحالي.



وأوضح أن مجمل ما تم تركيبه من عدادات كهرباء ذكية حوالي (1 مليون) عداد بنسبة تجاوزت 40% من إجمالي العدادات، ويتوقع أن تصبح جميع عدادات الكهرباء في المملكة ذكية مع نهاية عام 2025.

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ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن قيادةً وشعباً ويديم عزة الوطن وأمنه واستقراره، وكل عام وانتم بخير.