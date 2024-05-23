المطبات الهوائية.. ما هي ولماذا تحدث؟

توفي شخص واحد، وأصيب العديد من ركاب طائرة كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة، بسبب مطبات هوائية شديدة. وتعرضت الطائرة لنزول مفاجئ، قذف بالمسافرين وأمتعتهم نحو مقصورة الطائرة، وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار بانكوك، في تايلندا.

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فما هي المطابات الهوائية، وما سببها؟

يعرف المتعودون على السفر جوا، ما يحدث للطائرة عندما تدخل منطقة مطبات هوائية.

فالمطبات يمكنها أن تهز الطائرة وتحولها عن اتجاهها، وتتسبب في تغيير ارتفاعها.



ويقع أغلب المطابات الهوائية في السحب عندما تكون حركة الرياح غير منتظمة، حسب خبير الأحوال الجوية في بي بي سي، سايمون كينغ، وهو ضابط سابق في القوات الجوية البريطانية.



وتكون هذه المطبات، في أغلبها، خفيفة، لكن عندما تقع في السحب الكبيرة، مثل السحب الركامية أو السحب الرعدية، فإن حركة الهواء غير المنتظمة قد تسبب مطبات متوسطة أو حادة.

وهناك نوع آخر من المطبات تسمى "المطبات الصافية"، وهي مطبات تحدث من غير سحب. وهذه المطبات تسبب إشكالا لأنه يصعب رصدها.



ويقول الطيار والباحث في الطيران، غي غريتون، إن هذا النوع من المطبات يحدث في التيار النفاث، وهو تدفق سريع للهواء على ارتفاع 40 ألف إلى 60 ألف قدم.



ويضيف أن الفارق بين سرعة الهواء في التيار النفاث والهواء حوله قد يصل 100 ميل في الساعة. والاحتكاك بين الهواء السريع والهواء البطيء هو الذي يسبب المطبات. وهذه مشكلة موجودة ويصعب تجنبها.



فإذا كنت مسافرا من أوروبا إلى أمريكا الشمالية، مثلا، فإنه من الصعب تجنبها تماما، حسب غريتون. وقد يتسبب ذلك في مطبات شديدة.





ما هي خطورة المطبات؟

تصميم الطائرات يسمح لها بتحمل ما تسببه المطبات لها، حسب غريتون أستاذ الملاحة الجوية والبيئة في جامعة كرانفيلد.



ويضيف أنه من المستبعد أن أن تتسبب المطبات في تدمير طائرة في الجو. لكنها لا تساعدها على الطيران. ولذلك يحاول الطيارون تجنبها، والتقليل من السرعة وربط الأحزمة.



ويقول خبراء أن المطبات قد تتسبب في أسوأ الحالات في أضرارا هيكلية للطائرة، نظرا لقوة الرياح.

ويمكن أن تكون المطبات الحادة خطيرة على المسافرين جوا، لأن الحركة العنيفة قد تقذف بكل من لم يربط الحزام باتجاه المقصورة.



لكن خبراء الملاحة الجوية يقولون إن الإصابات وحالات الوفاة نادرة في المطبات.



ويشير الخبير، جون ستيركلاند، إلى أن الاصابات في المطبات الحادة نادرة نسبيا إذا احتسبنا ملايين الرحلات الجوية في العالم.



وسجلت الهيئة الأمريكية للسلامة في الملاحة الجوية، 163 إصابة في مطبات شديدة على الطائرات الأمريكية من 2009 إلى 2022، بمعدل 12 إصابة في السنة.





كيف يتعامل الطيارون مع المطبات؟

يحصل الطيارون على معلومات ملاحية خاصة قبل الرحلة تتضمن بيانات عن أحوال الطقس.ويدرسون هذه المعلومات لتحديد طريق الرحلة.



وعليه فإنه سيكون بإمكانهم تجنب العواصف الرعدية، لكن المطبات الصافية يصعب تجنبها.



ويقول غريتون إن الطائرات التي تسبقهم في الطريق تعطيهم معلومات أيضا عن المطبات.



ويحاول الطيارون تجنب هذه المناطق، أو التقليل من السرعة بهدف تخفيف الصدمة.



وتتلقى طواقم الطائرات أيضا تدريبات على كيفية التعامل مع المطبات.





ما الذي يتعين على المسافرين القيام بهلضمان سلامتهم؟





ينصح المسافرون بربط الأحزمة وعدم إخراج الأشياء الثقيلة.



ولأن المطبات قد تأتي على حين غرة، فإن الطيارين ينصحون المسافرين بربط الأحزمة في كل وقت.





هل تتزايد المطبات؟

يعتقد بعض الباحثين أن التغير المناخي جعل حوادث المطبات أكثر تكرارا، نقلا عن موقع بي بي سي .



فقد كشف باحثون في جامعة ريدينغ البريطانية العام الماضي أن عدد المطبات الشديدة تزايد بنسبة 55 في المئة، من 1979 إلى 2020، على طريق معين شمال المحيط الأطلسي.



ويفسرون هذا التزايد بالتغير في سرعة الرياح، في الارتفاعات الكبيرة بسبب الهواء الساخن المترتب عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون.



ويرى غريتون أن تزايد حوادث المطبات ثابت، وسببه الآخر هو تزايد عدد الرحلات الجوية.



ويعود السبب في هذا إلى أن السماء أصبحت مزدحمة. فالطيارون يجدون صعوبة في تجنب المطبات والحفاظ على مسافة الأمان مع الطائرات الأخرى في الجو.