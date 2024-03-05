الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جورجينا تتحدث عن موعد "رحيل" رونالدو عن الملاعب

nc7a237g_georginajerseydress3_625x300_02_March_24
فستان جورجينا

رغم وصوله إلى سن التاسعة والثلاثين، فإن نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يزال يقدم مستويات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، مما جعل الكثير من التساؤلات تدور بشأن موعد اعتزاله للعبة "الساحرة المستديرة".

اضافة اعلان

 
وفي هذا الصدد، قالت صديقته وأم أطفاله، العارضة الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، إن "حب حياتها" قد يعتزل "خلال عام أو عامين"، دون أن تعطي موعدا محددا بدقة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.


وأدلت رودريغيز بتلك التصريحات خلال تواجدها في أسبوع الموضة في باريس، حيث شاركت في عرض أزياء العلامة التجارية المرموقة "Vetements"، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا مزينًا باسم "رونالدو"، ورقم 7، وتوقيع النجم البرتغالي.

كما تضمن الفستان عبارة: "من أجل حب حياتي كريستيانو رونالدو".

 

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ذلك الفستان يعود إلى فترة تمثيل رونالد لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.


وفي حال صدقت توقعات جورجينا، فإن ذلك يعني على الأغلب بأن رونالدو قد يعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي في صيف عام 2025، وبعد أن يكون قد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام بملاعب ألمانيا الشهر المقبل.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن أن "صاروخ ماديرا" قد يفكر في تجديد عقده مع فريقه السعودي حتى عام 2027، مما يعني أنه قد يشارك في بطولة كأس العام المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا،  وذلك في حال تأهل منتخب البرتغال إلى النهائيات.- وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

بيزوس يسبق ماسك ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم

منذ 14 دقيقة
سيارة فيراري الشهيرة التي عثرت عليها الشرطة

الشرطة البريطانية تعثر على سيارة فيراري شهيرة سرقت قبل 30 عاما

منذ16 ساعة
سيس

تناوبوا على اغتصابها.. ما قصة المؤثرة البرازيلية وزوجها؟

منذ23 ساعة
ناسا تقدم خطة لمكافحة تغير المناخ عبر تبريد الغلاف الجوي

ناسا تقدم خطة لمكافحة تغير المناخ عبر تبريد الغلاف الجوي

04 آذار 2024
صًورة تعبيرية

الغضب المستمر عند الرجال مرتبط بهذا المرض الخطير

03 آذار 2024
ايلون ماسك

OpenAI ترد على الدعوى التي رفعها إيلون ماسك

03 آذار 2024
افكار و مواقف
فهد الخيطان

فهد الخيطان يكتب: الإنزالات الجوية الأردنية على غزة.. حقائق لا بد منها

فهد الخيطان |اليوم
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ15 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 