جورجينا تتحدث عن موعد "رحيل" رونالدو عن الملاعب

رغم وصوله إلى سن التاسعة والثلاثين، فإن نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يزال يقدم مستويات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، مما جعل الكثير من التساؤلات تدور بشأن موعد اعتزاله للعبة "الساحرة المستديرة".

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وفي هذا الصدد، قالت صديقته وأم أطفاله، العارضة الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، إن "حب حياتها" قد يعتزل "خلال عام أو عامين"، دون أن تعطي موعدا محددا بدقة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وأدلت رودريغيز بتلك التصريحات خلال تواجدها في أسبوع الموضة في باريس، حيث شاركت في عرض أزياء العلامة التجارية المرموقة "Vetements"، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا مزينًا باسم "رونالدو"، ورقم 7، وتوقيع النجم البرتغالي.



كما تضمن الفستان عبارة: "من أجل حب حياتي كريستيانو رونالدو".



وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ذلك الفستان يعود إلى فترة تمثيل رونالد لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.



وفي حال صدقت توقعات جورجينا، فإن ذلك يعني على الأغلب بأن رونالدو قد يعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي في صيف عام 2025، وبعد أن يكون قد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام بملاعب ألمانيا الشهر المقبل.



وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن أن "صاروخ ماديرا" قد يفكر في تجديد عقده مع فريقه السعودي حتى عام 2027، مما يعني أنه قد يشارك في بطولة كأس العام المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في حال تأهل منتخب البرتغال إلى النهائيات.- وكالات

