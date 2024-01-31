الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

تعبيرية
صورة تعبيرية

أصاب عطل جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الدولة الهندي (SBI) من منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش، ما جعله يصرف للعميل خمسة أضعاف الأموال التي كان يسعى إلى سحبها.

على الرغم من إغلاق ماكينة الصراف الآلي بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الخلل، إلا أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد قاموا بسحب أموال من الجهاز، وفقا لموقع news9live.

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واستمر الخلل لمدة ثلاثة أيام من 24 يناير إلى 26 يناير الحالي، وبعد أن انتشر خبر العطل كالنار في الهشيم، بدأت أعداد غفيرة من الأشخاص بالتجمع حول ماكينة الصراف الآلي وأشارت بعض التقارير إلى أن ما يقرب من 300000 شخص سحبوا أموالاً خلال الفترة المذكورة، وطالب البنك ممن قاموا بعملية السحب خلال فترة العطل إعادة الأموال.


واكتشف العطل عندما ذهب أحد العملاء إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب أموال، فأصيب بالصدمة بعد أن تلقى خمسة أضعاف المبلغ الذي أراد سحبه، فقرر سحب الأموال مرة أخرى وهذه المرة أيضًا، حصل على أموال أكثر مما أراد.

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