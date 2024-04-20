وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري

أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، الجمعة، وفاة أول رائد الفضاء السوري، اللواء محمد فارس، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، إثر أزمة صحية.

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وقال البحرة، عبر حسابه بمنصة "إكس": "ببالغ الأسى والحزن أنعى إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، حيث وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا".



وتابع البحرة قائلا إن "فارس هو أول سوري وثاني عربي يصعد على الفضاء، وكان اسما لامعا محليا وعربيا"، وتوجه البحرة بتعازيه "الحارة لعائلة الراحل وأصدقائه وذويه ولعموم الشعب السوري، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له يرزق أهله الصبر والسلوان".



وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن محمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي، وانتقل إلى تركيا في 2011.



وفي حوار سابق، قال فارس إنه "عندما صعدت للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم "بابا ماما محمد فارس"، مشيرا إلى أن كثيرا من مواليد 1987 أطلق عليهم اسم محمد فارس.



وكان اللواء محمد فارس قد نشر صورة له في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجمعه بأول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، متمنيا له ولتركيا النجاح في أول مهمة فضائية. سبوتنيك