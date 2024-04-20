السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة محمد فارس أول رائد فضاء سوري

رائد الفضاء السوري محمد فارس
رائد الفضاء السوري محمد فارس

أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، الجمعة، وفاة أول رائد الفضاء السوري، اللواء محمد فارس، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، إثر أزمة صحية.

اضافة اعلان

 

وقال البحرة، عبر حسابه بمنصة "إكس": "ببالغ الأسى والحزن أنعى إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، حيث وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا".


وتابع البحرة قائلا إن "فارس هو أول سوري وثاني عربي يصعد على الفضاء، وكان اسما لامعا محليا وعربيا"، وتوجه البحرة بتعازيه "الحارة لعائلة الراحل وأصدقائه وذويه ولعموم الشعب السوري، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له يرزق أهله الصبر والسلوان".


وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن محمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة على الصعيد السوري والعربي والدولي، وانتقل إلى تركيا في 2011.

وفي حوار سابق، قال فارس إنه "عندما صعدت للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم "بابا ماما محمد فارس"، مشيرا إلى أن كثيرا من مواليد 1987 أطلق عليهم اسم محمد فارس.


وكان اللواء محمد فارس قد نشر صورة له في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجمعه بأول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، متمنيا له ولتركيا النجاح في أول مهمة فضائية. سبوتنيك

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دراسة ضخمة: جينات القوة قد تحمي من الأمراض والموت المبكر

دراسة ضخمة: جينات القوة قد تحمي من الأمراض والموت المبكر

19 نيسان 2024
المرأة رفقة عمها المتوفى

لسبب غريب.. امرأة تصطحب جثة عمها إلى المصرف (فيديو)

18 نيسان 2024
لوغو تطبيق واتساب

فلاتر الدردشة.. ميزة جديدة من واتساب

18 نيسان 2024
موظفان مفصولان عن عملهما- تعبيرية

ليست نهاية العالم.. كيف تتعامل مع قرار فصلك من العمل؟

18 نيسان 2024
Snapchat-8

علامات مائية لصور الذكاء الاصطناعي على "سناب شات"

18 نيسان 2024
تعبيري

لماذا لا نحب أن نعتذر؟

18 نيسان 2024
افكار و مواقف

الأردن عندما يرسخ الفهم الإستراتيجي العميق للمنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم

إيران وإسرائيل: مسرحية سياسية لا أكثر

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات | منذ19 ساعة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

سياحة وطفر

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 