تعرف على جورجينا رودريغيز.. حب رونالدو الأعظم

ولدت جورجينا رودريغيز لعائلة متواضعة، في الـ27 من يناير عام 1994 في بيونيس آيرس لأب أرجنتيني وأم إسبانية، لكنها نشأت في مدينة جاكا شمالي إسبانيا، حي ث كانت فتاة شغوفة بعالم الأزياء والموضة، وموظفة بسيطة في إحدى المتاجر الفاخرة في مدريد قبل أن تصبح عارضة أزياء شهيرة.

كيف وقع رونالدو وجورجينا في شباك الحب؟

لديها فيلم وثائقي على Netflix

في عام 2021، شاركت مع Netflix في فيلم وثائقي عن حياتها الخاصة، بعنوان «Moi، Georgina»، حيث يمكننا مرافقة الشابة ذهابًا وإيابًا إلى باريس لتجربة فساتين السهرة، أو مشاهدتها وهي تستعد للتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان أو فينيس السينمائي، لنراها بعد ذلك برفقة عائلتها وأصدقائها.

كما وتحرص رورديغز من خلال الوثائقي على إبراز جانبها الإنساني ومواظبتها على تقديم يد العون للجمعيات الخيرية في كلٍ من إسبانيا والأرجنتين.

قابلت كريستيانو رونالدو في مكان عملها

عندما كانت رودريغيز بائعة في متجر غوتشي في مدريد عام 2016، التقت بالنجم البرتغالي، حيث كان آنذاك مهاجمًا في ريال مدريد.

في فيلمها الوثائقي “Moi، Georgina” تروي الشابة تفاصيل لقائها بكريستيانو رونالدو وجهًا لوجه لأول مرة في المتجر: “رأيت رجلاً جميلًا يبلغ طوله مترين تقريبًا مع ابنه وأصدقائه، وبعد ذلك بفترة وجيزة، تغيرت حياتي وانتقلت من بيع الأشياء الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء.”

ملايين المتابعين

تقول رودريغيز في الوثائقي: “لدي ملايين المتابعين وأنا شريكة الرجل الأكثر متابعة في العالم».

وهذا صحيح. فلدى جورجينا رودريغيز أكثر من 39 مليون متابع على إنستغرام، ورونالدو هو الرجل الأكثر متابعة في العالم، حيث يتابعه أكثر من 500 مليون شخص.

عائلة جورجينيا

يظن البعض أن جورجينا أم لجميع أبناء كريستيانو لظهورها المتكرر إلى جانبهم جميعاً، إلا أن جورجينا في الواقع أم لطفلته “آنا مارتينا” التي ولدت في 12 نوفمبر 2017 وتبلغ من العمر ثلاث سنوات

وخلال هذا العام كان النجم البرتغالي وجورجينا رودريغيز ينتظران مولودين توأماً. وقد نجت الطفلة لكن توأمها الصبي توفي وهذا ما أعلنه الثنائي عبر صفحتيهما على انستغرام. -مترجم عن الصحيفة الفرنسية tf1info