ضبط عدادات مياه وهمية لتغذية مزارع في عجلون

أحمد التميمي

إربد – ضبطت فرق التفتيش في إدارة مياه محافظة عجلون 5 اعتداءات على شبكات المياه في المحافظة استخدمت كميات كبيرة من المياه دون حق مشروع، وفق مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني.

وأشار إلى أن تلك الاعتداءات كانت تزود مزرعة أبقار ومزرعة أشجار بمساحة لا تقل عن الأربعين دونما بالمياه بطريقة غير مشروعة.

وقال، إن بعض هذه الاعتداءات تعود لاشتراكات مفصولة منذ زمن ومنها بدون اشتراكات بالأصل إلى جانب تركيب عدادات وهمية ليس لها أية أصول في ملفات الشركة.

وأوضح المومني أن مثل هذه الاعتداءات تسهم سلبيا في زيادة نسبة فاقد المياه في المحافظة وتحرم العديد من المواطنين من حصص المياه المخصصة لهم، مؤكدا على انه تم عمل الضبوطات اللازمة وحسب الأصول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على شبكات المياه.

وأضاف المومني أن الشركة مستمرة في تنفيذ هذه الحملة في جميع مناطق اختصاص الشركة بما يتوافق وسياسة وزارة المياه والري في كف ايدي المعتدين على شبكات المياه بكل السبل المتاحة وبالطرق القانونية.