الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نظرا للإقبال الشديد.. قرار بزيادة ساعات تشغيل تلفريك عجلون

تلفريك عجلون - (أرشيفية)
تلفريك عجلون - (أرشيفية)
قال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، إنه ونزولاً عند رغبة الزوّار ونظراً للإقبال الشديد على زيارة تلفريك عجلون؛ قرّرت المناطق التنموية بدء الموسم الصيفي وزيادة ساعات التشغيل لهذه الوجهة السياحية الجديدة ابتداءً من الأول من شهر أيّـار/ مايو المقبل، بحيث يفتح التلفريك أبوابه أمام الزوّار من المواطنين والسيّاح العرب والأجانب في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.اضافة اعلان

وأضاف عرفات أن تشغيل التلفريك سيكون مستمراً طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء الثلاثاء الأولى من كل شهر لأغراض الصيانة الدورية، داعيا جميع الزوّار إلى أن يبادروا بالقدوم مبكّراً لهذا المكان السياحي المفعم بالحيوية والأجواء العائلية للاستفادة من جميع المرافق المتوفرة والفعاليات القائمة في الموقع تفاديا لفترات انتظار إذا كان القدوم متأخراً، مؤكداً أن آخر موعد لبيع التذاكر يكون عند الساعة الرابعة والنصف.

يذكر أن عدد الزوّار لتلفريك عجلون منذ افتتاحه وخلال فترة العشرة شهور الماضية فقط تجاوز عتبة الثلث مليون زائر.
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