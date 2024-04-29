نظرا للإقبال الشديد.. قرار بزيادة ساعات تشغيل تلفريك عجلون

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وأضاف عرفات أن تشغيل التلفريك سيكون مستمراً طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء الثلاثاء الأولى من كل شهر لأغراض الصيانة الدورية، داعيا جميع الزوّار إلى أن يبادروا بالقدوم مبكّراً لهذا المكان السياحي المفعم بالحيوية والأجواء العائلية للاستفادة من جميع المرافق المتوفرة والفعاليات القائمة في الموقع تفاديا لفترات انتظار إذا كان القدوم متأخراً، مؤكداً أن آخر موعد لبيع التذاكر يكون عند الساعة الرابعة والنصف.يذكر أن عدد الزوّار لتلفريك عجلون منذ افتتاحه وخلال فترة العشرة شهور الماضية فقط تجاوز عتبة الثلث مليون زائر.