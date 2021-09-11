مياه حمراء مجهولة المصدر تتسرب إلى البحر الميت- فيديو

هشال العضايلة

الكرك – تسربت مياه حمراء اللون مجهولة المصدر إلى مياه البحر الميت في منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية صباح اليوم السبت وفقا لمواطنين بالغور الجنوبي.

وقال رئيس لجنة المياه والزراعة بمجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، إن السكان وجدوا مياه احد الجداول الذي يتغذى من عيون المياه أعلى الجبال بغور الحديثة وقد صبغت كاملة باللون الأحمر مما أثار مخاوفهم.

ولفت الهويمل إلى انه تم التواصل مع الجهات الرسمية للعمل على التعرف على مصدر المياه.

مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس ياسين الكساسبة أكد بأن البحث جار للكشف عن الحادثة، وأضاف “أن هذه الحفرة تقع تحت سد الحديثة تحت الانشاء، وهذه الظاهرة تتواجد في البرك المحاذية للبحر بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء المحبة للملوحه والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس”.

من جهته، أعلن مدير بيئة الكرك راشد المعايطة عن تشكيل فريق من المديرية لزيارة الموقع ومعرفة سبب وجود المياه باللون الأحمر.

كما أكدت وزارة المياه، أن البركة معزولة عن البحر وستقوم فرق فنية بفحص عينات المياه للوقوف على الاسباب.