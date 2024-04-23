طلبة "مؤتة" يخوضون باكورة الانتخابات الحزبية

هشال العضايلة

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الكرك – تبدأ في جامعة مؤتة يوم غد الخميس، باكورة الانتخابات الطلابية لاتحادات الطلبة على صعيد الجامعات الأردنية، وسط تعليمات جديدة، تنسجم مع رؤى ومخرجات منظومة التحديث السياسي الوطنية، والتي شملت كل عملية انتخابية تمثيلية على مستوى المملكة، ومن بينها انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية.ووفق نشطاء ومهتمين، فإن انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة ستكون الأولى في تجربة الحياة الحزبية ضمن تعليمات السماح للطلبة بالعمل الحزبي، وتوفير الأجواء المناسبة لهم، معتبرين أن هذه الانتخابات بمثابة تدريب للطلبة بمختلف توجهاتهم على المشاركة السياسية الحزبية، والتي تسبق بأشهر قليلة الانتخابات النيابية التي يشارك فيها الطلبة للمرة الأولى في حياتهم.وتشكل هذه الانتخابات، اختبارا حقيقيا، ومقياسا لأولى التجارب الطلابية على مستوى الوطن بالشكل والتعليمات الجديدة، التي شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب في إخراجها بالشكل الحالي، باعتبارها المرجعية لأي عملية انتخابية على مستوى الوطن، وبحيث يتم اختبار شكل جديد من إجراءات الانتخابات وخصوصا فيما يتعلق بالقائمة العامة والمحلية، ما يعني تمثيلا أفضل للناخبين.وبالنسبة لانتخابات اتحادات الطلبة بالجامعات، تتمثل التجربة الجديدة في قائمة على مستوى الجامعة، وأخرى على مستوى الكلية، إضافة إلى وجود نسبة حسم لمعدل الأصوات قريبة من نسبة الحسم الوطنية بنسبة 5 %.ويؤكد مراقبون، بأن وجود الطلبة في الجامعات من مختلف مناطق المملكة يعني أن تجربة الانتخابات الطلابية هذه المرة، ستعكس صورة واضحة عن ماهية الانتخابات العامة على مستوى المملكة، بحيث إن الطلبة سيتوفر لديهم الخبرة العامة ويخضون التجربة السياسية في تكوين التحالفات، وتشكيل القوائم، وتبادل الأصوات وغيرها من "دهاليز" العمل الانتخابي، وهي تجربة تساهم في حضور الطلبة والشباب في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بكل قوة ومعرفة لم تكن لتتوفر لهم سابقافي الانتخابات الماضية.وقال الناشط السياسي الدكتور عودة الجعافرة، إن الانتخابات الطلابية لاتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية والتي بدأت الجامعات بإجراءها، وفق تعليمات جديدة، تنسجم مع التوجهات الوطنية الجديدة بتوسيع المشاركة السياسية والسماح للطلبة بالمشاركة الحزبية، وتوفير مساحات حقيقية داخل الجامعات، يعتبر إضافة نوعية للحياة السياسية بالأردن، وخصوصا في مرحلة ما قبل الاختبار الأول لمنظومة التحديث السياسي وقانون الأحزاب الجديد وهي الانتخابات النيابية المقبلة.وبين أن الجامعات الأردنية ومن بينها جامعة مؤتة، نفذت كل ما من شأنه تقديم صورة جميلة للتجربة الجديدة، وهو ما ظهر في شكل نشاطات طلابية حقيقية على مستوى المحافظة ومن خارجها، من أجل المشاركة بانتخابات اتحاد الطلبة، وتضمنت تلك النشاطات حوارات سياسية وانتخابية جديدة على الساحة الطلابية بالجامعات.وقالت الطالبة سلمى الضمور والمرشحة للانتخابات عن مقعد كلية الصيدلة، إن الانتخابات والتي تجري للمرة الأولى بتعليمات جديدة، جاءت وفق تعديلات على مستوى الوطن، بموجب منظومة التحديث السياسي، والتي أعطت للأحزاب عددا من المقاعد بموجب القائمة الوطنية، إضافة إلى مشاركة أوسع للشباب والمرأة على تلك القوائم.وبينت أن المشاركة بانتخابات الاتحاد، تعطي الطلبة تجربة وخبرة للمشاركة بالحياة السياسية، ومعايشة حيثيات الانتخابات بشكل عام.ويتنافس على مقاعد مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة البالغ عددها 109 مقاعد، 272 طالبا وطالبة، من مختلف الكليات الجامعية، وفق عميد شؤون الطلبة في الجامعة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لاتحاد الطلبة الدكتور رائد العضايلة.وأضاف العضايلة أن الانتخابات التي تقام غدا الخميس، تجري وفق تعليمات جديدة، تنسجم مع رؤى منظومة التحديث السياسي، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي من اهدافها أيضا إدماج الطلبة والشباب بالحياة السياسية والمشاركة العامة ومن بينها الانتخابات والمشاركة بالاحزاب، مبينا أن الانتخابات هذه المرة تضمنت زيادة مقاعد المجلس من 86 مقعدا إلى 109 مقاعد، لزيادة حجم ومساحة المشاركة الطلابية.وأشار إلى أن مقاعد مجلس الاتحاد توزعت بين مقاعد للقائمة العامة على مستوى الجامعة، بواقع 10 مقاعد، ومقاعد قائمة الكلية بواقع 24 مقعدا، و49 مقعدا للأقسام، إضافة إلى وجود مقاعد لكوتا الطالبات بمعدل 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد للكليات الإنسانية و3 مقاعد للكليات العلمية، مبينا أن زهاء 16 قسما ومقاعدها 27 مقعدا، قد حسمت بالتزكية بين المرشحين.ولفت إلى أن الجامعة تتيح لجميع الطلبة المشاركة في الانتخابات بكل حرية وشفافية من خلال الترشح والانتخاب، لافتا إلى أن عدد الطلبة في الهيئة العامة للاتحاد يبلغ حوالي 19050 طالبا وطالبة، وهم الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم الطلبة المسجلين للدراسة على الفصل الدراسي الثاني من بين مجموع الطلبة بالجامعة وعددهم 22700 طالب وطالبة.وأكد أن اللجنة العليا خصصت 47 مركز اقتراع وفرز للانتخابات الطلابية، بمشاركة لجان فرعية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، إضافة إلى وجود فريق مراقبة مكون من 35 طالبا وطالبة باشراف الهيئة المستقلة للانتخاب والتي قامت بتدريب الطلبة على مراقبة الانتخابات بكل جوانبها.وبين الدكتور العضايلة، أن اشكال التعديلات الجديدة شملت تشكيل القوائم الانتخابية والاقتراع القائمة، مشيرا إلى أن صناديق الاقتراع تفتح الساعة 9 صباحا وتغلق الساعة 4 مساء، موضحا أن الطلبة المرشحين نفذوا حملات انتخابية وفقا للتعليمات الرسمية، وأن الجامعة وفرت للطلبة المترشحين ممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية وفقا للتعليمات المنصوص عليها.وأشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة، أنجزت كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وستتم بطريقة الاقتراع المباشر، بمشاركة جميع طلبة الجامعة المسجلين في الفصل الدراسي الذي تجرى فيه الانتخابات.