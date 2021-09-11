نقيب الجيولوجيين لـ”الغد”: 3 تفسيرات للمياه الحمراء في البحر الميت

حمزة دعنا

عمان – كشف نقيب الجيولوجيين الأردنيين، ورئيـس اتحاد الجيولوجيين العرب، صخر النسور عن وجود 3 تفسيرات لتسرب مياه حمراء اللون مجهولة المصدر إلى مياه البحر الميت.

وأوضح النسور خلال حديثه لـ”الغد” أن التفسير الأول؛ هو وجود نوع من أنواع البكتيريا تتفاعل مع الاملاح لتكون بكتيريا وطحالب، وهي معزولة عن البحر الميت ذاته، لتكون مجموعة من الكائنات الحية وتغير لونها نتيجة أشعة الشمس.

أما التفسير الثاني بحسب النسور، هو وجود مياه جوفية في باطن الأرض ونتيجة هبوط البحر الميت جركت هذه المياه، لتؤدي إلى تحريك المياه الراكدة وظهور “أكاسيد الحديد”، ما أدى إلى ظهور المياه الحمراء.

وتابع نقيب الجيولوجيين أن التفسير الثالث، يتمحور حول وجود مياه متجمعة في وقت سابق، وأدى فعل بشري بإضافة مواد معينة لتغيير لون المياة لتظهر باللون الاحمر.

وأكد النسور أن النقابة بصدد زيارة الموقع لإجراء فحصوصات مخبرية للتأكد من سبب ظهور المياه الحمراء، خاصة وأن المياه لا تؤثر على البيئة كما لا تسبب خطراً على حياة الناس.

وتسربت مياه حمراء اللون مجهولة المصدر إلى مياه البحر الميت في منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية صباح اليوم السبت، وفقا لمواطنين بالغور الجنوبي.

وقال رئيس لجنة المياه والزراعة بمجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، إن السكان وجدوا مياه احد الجداول الذي يتغذى من عيون المياه أعلى الجبال بغور الحديثة وقد صبغت كاملة باللون الأحمر مما أثار مخاوفهم.

ولفت الهويمل إلى انه تم التواصل مع الجهات الرسمية للعمل على التعرف على مصدر المياه.

مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس ياسين الكساسبة أكد بأن البحث جار للكشف عن الحادثة، وأضاف “أن هذه الحفرة تقع تحت سد الحديثة تحت الانشاء، وهذه الظاهرة تتواجد في البرك المحاذية للبحر بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء المحبة للملوحه والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس”.

من جهته، أعلن مدير بيئة الكرك راشد المعايطة عن تشكيل فريق من المديرية لزيارة الموقع ومعرفة سبب وجود المياه باللون الأحمر.

كما أكدت وزارة المياه، أن البركة معزولة عن البحر وستقوم فرق فنية بفحص عينات المياه للوقوف على الاسباب.