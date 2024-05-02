الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المطالبة بحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف اعتداءات الاحتلال بحقهم

أرشيفية
أرشيفية
غزة- طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي بحماية الصحفيين الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحقهم وبحق المدنيين والأطفال والنساء والشعب لفلسطيني بشكل عام.اضافة اعلان
وقال المكتب في بيان صدر أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الصحفيين في قطاع غزة برعوا في إيصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وهزموا رواية الاحتلال الكاذبة.
وأضاف أن هذه المناسبة تمر علينا هذا العام بصورة مختلفة، وقد قتل الاحتلال 141 صحفياً وإعلامياً، وجرح منهم أكثر من 70 إعلامياً، واعتقل في سجونه العشرات عرف منهم 20 صحفياً، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين ولا سيما الأطفال والنساء في قطاع غزة.
وأكد المكتب، أن هذه المناسبة تأتي لتذكر المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعتها دوله المختلفة على نفسها باحترام الحريات وإفساح المجال للرأي والتعبير، كما يأتي ليذكر الجميع بحقوق الإعلاميين والصحفيين في التعبير الحر ونشر المعلومات والحقائق حول الأحداث دونما تضييق أو رقابة، ودونما قتل أو استهداف أو اعتقال.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، على أن حماية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير بحاجة إلى احترام القوانين التي وضعت من أجل حماية الصحافة والإعلام، وأنه من غير المنطقي أن يقف المجتمع الدولي عاجزاً أمام حماية قوانينه وأمام حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والإبادة على يد جيش الاحتلال.
وأدان بأشد العبارات الجرائم والمجازر التي ينفذها جيش الاحتلال، بحق الصحفيين في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، داعيا الجميع إلى فضح ممارساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وبحق الأسرى الأبطال في سجونه الظالمة.
وحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمه ضد الصحفيين والإعلاميين وقتلهم، كما حمل المسؤولية أيضا للمنخرطين في الإبادة الجماعية والداعمين للاحتلال.-(بترا)
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