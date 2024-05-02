بدء الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الخاصة

آلاء مظهر

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يبدأ طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" في المدارس الخاصة التقدم لاختباراتهم التحصيلية النهائية المدرسية، أو ما يطلق عليها بالامتحانات التجريبية، وفق الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "هذه الاختبارات تأتي وفق التقويم المدرسي المعد مسبقا، وتنطلق اعتبارا من السبت المقبل وتمتد لغاية 20 الشهر الحالي، في حين ستبدأ في المدارس الحكومية في 8 الشهر الحالي وتستمر لغاية 26 منه".وأوضح المساعفة، أن الاختلاف في مواعيد الاختبارات التجريبية، مرده اعتماد الوزارة في العام الدراسي الحالي تقويما للمدارس الخاصة، مغايرا للمدارس الحكومية؛ لغايات تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج "التدخلات العلاجية لطلبة المدارس الحكومية".وأضاف أن التقدم لهذه الامتحانات إلزامي للطلبة كافة، سواء الملتحقون بالمدارس الحكومية أو الخاصة، لافتا إلى أن الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح لن يؤهلوا للتقدم للامتحان الوزاري.وأكد المساعفة، أن النجاح في مجموع الاختبارات المدرسية، يعد متطلبا أساسيا للتقدم للاختبارات الوزارية المقبلة، موضحا أن الاختبارات يخصص لها 40 % من علامة الفصل الدراسي.وجاء في المادة (4) من أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي، أن أداء الطلبة للصفوف من الـ4 الأساسي ولغاية الـ12 من المرحلة الثانوية، يقيم وفق اختبارين يجريهما المعلم، ولكل منهما 20 %، بالإضافة إلى تقويمات معتمدة على الأداء تستمر من بداية الفصل الدراسي، وتدون في خانة التقويم الثالث، وتخصص لها 20 % من العلامة، علاوة على الامتحان النهائي الذي يخصص له 40 % من العلامة.وأكد المساعفة، أن الاختبارات التجريبية، ستمكن طلبة (التوجيهي) من تقييم ذواتهم وتعلمهم، واعادة توجيه أدائهم واستعدادهم للاختبار الوزاري المقبل.وبين المساعفة، ان عدد الطلبة المسجلين في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 187566 طالبا وطالبةوتوزع المشتركون، بحسب المساعفة على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية، حيث سجل 77058 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و86755 في الفرع الادبي، فيما بلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي نحو 183 طالبا.أما في الفروع المهنية، فقد سجل نحو 7710 مشتركين في الفرع الصناعي، و4275 في الفرع الزراعي، إلى جانب 1911 في الفرع الفندقي والسياحي، و9674 في فرع الاقتصاد المنزلي.وأشار المساعفة إلى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن برنامج امتحان (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل، بحيث سيمتحن الطلبة في اولى جلساتهم في مبحث التربية الإسلامية.ولفت إلى أن الوزارة ستفعل مطلع أيار (مايو) الحالي الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيتيح للمشتركين ممن تقدموا بطلبات اشتراك للامتحان العام لـ(التوجيهي) 2024، الاطلاع على أرقام الجلوس.وبين المساعفة، إن هذا الرابط سيمكن الطلبة أيضا من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة للمباحث التي كانوا قد سجلوها في طلبات التسجيل للتقدم بها في الامتحان الوزاري.وأوضح أن الوزارة، ستمنح الطلبة مدة مناسبة لتدقيق المباحث التي سجلوها للامتحان بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط، وفي حال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة أو لديهم رغبة في التعديل على المباحث المراد التقدم بها، فبـإمكان الطالب أن يصوب إلكترونيا وستصل له رسالة من مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها بأن عملية التصويب قد تمت أو أن عليه مراجعة المديرية.وبين المساعفة، أن الطالب يستطيع عبر الرابط أن يقوم بطباعة بطاقة الجلوس في حال رغب في ذلك، مشيرا إلى أن الطالب سيستلم بطاقة الجلوس الورقية عن طريق المدارس للنظاميين وفي أول امتحان وزاري لطلبة الدراسة الخاصة.وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة اكد في تصريحات صحفية سابقة لـ"الغد" أن طبيعة امتحان (التوجيهي) في دورته المقبلة، لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة.وبين أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث، ستقتصر على الأسئلة الموضوعية في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية معا.وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات.وتابع شحادة ان ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا ان الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان "التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.ولفت شحادة إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006).