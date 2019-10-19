الجدي

منذ ساعة واحدة

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الهدوء الذي أنت فيه ليس بمستغرب، لكنه زائد عن اللزوم، وذلك بسبب كم الأعمال الهائل والتي تكاد لا تنتهي، لكن النجاح سيكون لك في نهايةش هذا النهار. قد تحصل على دعوة للخروج للعشاء أو لمناسبة اجتماعية في المساء، فلا تضيعها، لأنك ستكون تحت الأضواء بجاذبيتك، وبالأخص لمواليد كانون الأول.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 7

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عليك بالصباح عمل جميع أمورك، فهي الفترة الأفضل خلال النهار، لأنه عند الظهيرة قد تتبدل الأمور وتحدث بعض المشاكل لديك في العمل، كما أن التعب يسيطر عليك، قد تشعر ببعض التوعك الصحي، يجب عليك أخذ راحة كافية عند المساء، مواليد كانون الأول هم الأكثر توترا لهذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6من 10

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