الجمعة 19 نيسان 2024
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إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية

إغلاق منشأة (تعبيرية)
إغلاق منشأة (تعبيرية)

أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون ملحمتين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وبيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

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وقال عضو لجنة الصحة والسلامة العامة في مجلس محافظة عجلون مدير مديرية البيئة الدكتور نزار حداد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالصحة والبيئة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومؤسسة الغذاء والدواء والصحة تنفذ جولات مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين.


وأشار إلى أن الجولات تشمل البؤر البيئية مثل الينابيع ومصادر المياه والمقالع، مبيناً أن اللجنة تتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى التي ترد أليها أولا بأول حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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