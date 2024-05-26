 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: اعتقال جندي دعا من غزة إلى تمرد عسكري

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جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أفاد إعلام عبري رسمي، الأحد، بأن الشرطة العسكرية، اعتقلت جندي الاحتياط الإسرائيلي الملثم الذي ظهر في مقطع فيديو قال إنه من قطاع غزة وهدد فيه بتمرد عسكري واسع النطاق.

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والسبت، ظهر جندي إسرائيلي ملثم قال إنه يخدم بقطاع غزة في مقطع فيديو مهددا بتمرد عسكري واسع في حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه تم اعتقال المشتبه به ويتم التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية.


وأضافت: "المشتبه به في فيديو التمرد خدم فعلا برتبة جندي احتياط، ويتم التحقيق معه لمعرفة إن كان صور الفيديو فعلا خلال الخدمة العسكرية".


من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ابنة شقيق الجندي المذكور: "إنه عمي وهو في الاحتياط منذ 7 أكتوبر، وقد قال الحقيقة إنه خدم برتبة جندي احتياط".


ونفت ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن يكون الأمر كله مجرد "تمثيلية" وأن يكون من ظهر في الفيديو ليس جنديا وأن هناك من يحركه.


وقالت: "لم يرسله أحد وهو في الحقيقة ليس ممثلا، ما ظهر بحوزته هو سلاحه ولم يقترضه من أحد".-(الأناضول)

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