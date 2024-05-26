شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق واسعة في غزة

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وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن فرق إسعاف ومواطنين انتشلوا جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما وصلت إصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.وقصفت طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات وسط القطاع.واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمال قطاع غزة، فيما استهدف قصف جوي إسرائيلي منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.