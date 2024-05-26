 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إقالة وزيرين في الحكومة التونسية

الرئيس التونسي قيس سعيّد - (أرشيفية)
الرئيس التونسي قيس سعيّد - (أرشيفية)
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت، وزير الداخلية كمال الفقي في إطار تعديل وزاري جزئي.

وقالت الرئاسة التونسية إن التعديل الوزاري شمل أيضا تغيير وزير الشؤون الاجتماعية.اضافة اعلان

وقرر سعيد تعيين خالد النوري وزيرا جديدا للداخلية وكمال مدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سنية الدهماني

تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)

12 أيار 2024
العلم التونسي

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

05 أيار 2024
اقرأ أيضا
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة 2 - (أرشيفية)

أبو عبيدة يعلن عن عملية أسر لجنود الاحتلال شمال غزة

منذ2 ساعة
دمار هائل نتيجة عدوان الاحتلال على بيوت المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة -(وكالات)

استئناف المفاوضات بشأن غزة هذا الأسبوع

منذ10 ساعة
ألبانيز.jpg-e124674c-c376-4538-9ee7-7d4a7a6a7787.jpg-dbb955a4-81f1-40eb-9f9a-86d1fd6014d8

المقررة الأممية الخاصة بفلسطين تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات معها

منذ11 ساعة
الأونروا: 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح

الغزّيون أجبروا على النزوح 6 مرات خلال العدوان

منذ12 ساعة
قصف غزة.jpg-43bf7065-af54-421f-8d64-c62c86f1e57a.jpg-3c4dd5ac-54d0-4cd9-a9ff-14203f86adb6.jpg-e8545925-ff39-41fa-8a1f-f2ec80f892dc (1)

20 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل شمال غزة

منذ12 ساعة
الحرب على غزة

استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمقدسات قطاع غزة.. حقائق وأرقام

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ4 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 