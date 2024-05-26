الأحد 26 أيار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأحد 26 أيار 2024
2:34 ص
إقالة وزيرين في الحكومة التونسية
الرئيس التونسي قيس سعيّد - (أرشيفية)
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت، وزير الداخلية كمال الفقي في إطار تعديل وزاري جزئي.
وقالت الرئاسة التونسية إن التعديل الوزاري شمل أيضا تغيير وزير الشؤون الاجتماعية.
اضافة اعلان
وقرر سعيد تعيين خالد النوري وزيرا جديدا للداخلية وكمال مدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
تونس
Copy
ذات صلة
تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)
12 أيار 2024
دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً
05 أيار 2024
اقرأ أيضا
أبو عبيدة يعلن عن عملية أسر لجنود الاحتلال شمال غزة
منذ2 ساعة
استئناف المفاوضات بشأن غزة هذا الأسبوع
منذ10 ساعة
المقررة الأممية الخاصة بفلسطين تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات معها
منذ11 ساعة
الغزّيون أجبروا على النزوح 6 مرات خلال العدوان
منذ12 ساعة
20 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل شمال غزة
منذ12 ساعة
استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمقدسات قطاع غزة.. حقائق وأرقام
منذ14 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إقالة وزيرين في الحكومة التونسية
عربي
|
منذ 28 دقيقة
أول تعليق للاحتلال على كلمة أبو عبيدة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
أبو عبيدة يعلن عن عملية أسر لجنود الاحتلال شمال غزة
عربي
|
منذ2 ساعة
رسميا.. إعلان قائمة النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بالتصفيات المشتركة
رياضة محلية
|
منذ2 ساعة
العثور على جثة شاب في قناة الملك عبد الله.. والأمن يحقق
إربد
|
منذ3 ساعة
خليل أحمد حسن عوينة
وفيات
|
منذ3 ساعة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب
الغد الأردني
|
22 آذار 2024
افكار و مواقف
الأعين الغافية عن الضفة الغربية
ماهر أبو طير
|
اليوم
خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
الاستقلال بين الإنجاز والتحديات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
آخر راكب!
نضال المجالي
|
اليوم
تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي
غسان الطالب
|
اليوم
ترجمات
البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي
ترجمات
|
منذ4 ساعة
الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني
ترجمات
|
24 أيار 2024
ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟
ترجمات
|
22 أيار 2024
إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية
ترجمات
|
21 أيار 2024
هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟
ترجمات
|
21 أيار 2024
لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة
ترجمات
|
20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة
حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
24 أيار 2024
مجاعة الحرب في غزة
19 أيار 2024
1946
23 أيار 2024
يعشقون الأرض أكثر
22 أيار 2024
حلوان القرض
21 أيار 2024